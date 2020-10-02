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    • 02.10.2020 Gazete
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    Düzenleme yürürlükte

    yasası, 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girdi. İşte düzenlemenin detayları.

    Düzenleme yürürlükte

    yasası, 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girdi. İşte düzenlemenin detayları:

    Twitter, Facebook ve Instagram Türkiye'de temsilci bulunduracak.
    Sorumluluklarını üstlenmeyene kademeli ceza uygulanacak
    30 gün içinde 10 milyon liralık cezayı ödemeyene 30 milyon liralık ikinci ceza verilecek.
    Yükümlülükler tamamlanmazsa reklam yasağı uygulanacak.
    3 ay içinde adım atılmazsa internet hızı düşürülecek.
    Sosyal ağ yavaş ilerleyecek, atılan mesaj ve videolar geç iletilecek.

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