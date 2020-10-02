Düzenleme yürürlükte

Sosyal medya yasası, 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girdi. İşte düzenlemenin detayları:



Twitter, Facebook ve Instagram Türkiye'de temsilci bulunduracak.

Sorumluluklarını üstlenmeyene kademeli ceza uygulanacak

30 gün içinde 10 milyon liralık cezayı ödemeyene 30 milyon liralık ikinci ceza verilecek.

Yükümlülükler tamamlanmazsa reklam yasağı uygulanacak.

3 ay içinde adım atılmazsa internet hızı düşürülecek.

Sosyal ağ yavaş ilerleyecek, atılan mesaj ve videolar geç iletilecek.