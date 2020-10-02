Sosyal medya yasası, 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girdi. İşte düzenlemenin detayları:
Twitter, Facebook ve Instagram Türkiye'de temsilci bulunduracak.
Sorumluluklarını üstlenmeyene kademeli ceza uygulanacak
30 gün içinde 10 milyon liralık cezayı ödemeyene 30 milyon liralık ikinci ceza verilecek.
Yükümlülükler tamamlanmazsa reklam yasağı uygulanacak.
3 ay içinde adım atılmazsa internet hızı düşürülecek.
Sosyal ağ yavaş ilerleyecek, atılan mesaj ve videolar geç iletilecek.
Düzenleme yürürlükte
Sosyal medya yasası, 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girdi. İşte düzenlemenin detayları.
Sosyal medya yasası, 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girdi. İşte düzenlemenin detayları: