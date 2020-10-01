Ültimatom ne demek? Ültimatom nedir? Ültimatom kelime anlamı!

Ültimatom nedir? Ültimatom ne demek? Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom geldi. Açıklamada Ermenistan saldırısının derhal durması gerektiği bildirildi. Peki, ültimatom nedir? Ültimatom ne demek? İşte, Azerbaycan – Ermenistan gerginliğinde ortaya çıkan ültimatom kelimesi hakkında merak edilen bilgiler!

ÜLTİMATOM NEDİR?

Ültimatom, farklı kullanımları olan bir sözcüktür. Uluslararası ilişkilerde; bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota denilmektedir. Kabul edilmez ise devletler arasında savaş başlar.

Ayrıca günlük kullanımda; uyulması gereken kuralları kesin ve mutlak bir lisan ile anlatmaya da ültimatom denir.