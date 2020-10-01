Ültimatom ne demek? Ültimatom nedir? Ültimatom kelime anlamı!

Ültimatom nedir? Ültimatom ne demek? Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom geldi. Açıklamada Ermenistan saldırısının derhal durması gerektiği bildirildi. Peki, ültimatom nedir? Ültimatom ne demek? İşte, Azerbaycan – Ermenistan gerginliğinde ortaya çıkan ültimatom kelimesi hakkında merak edilen bilgiler!
ÜLTİMATOM NEDİR?
Ültimatom, farklı kullanımları olan bir sözcüktür. Uluslararası ilişkilerde; bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota denilmektedir. Kabul edilmez ise devletler arasında savaş başlar.
Ayrıca günlük kullanımda; uyulması gereken kuralları kesin ve mutlak bir lisan ile anlatmaya da ültimatom denir.
ÜLTİMATOM NASIL YAZILIR?
Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, ültimatom şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.
Bazı örneklerde görülen "ultimatom" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.
Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'ültimatom'dur.
NOTA VERMEK NE DEMEK?
Diplomatik nota, dış politikada bir devletin başka bir devlete siyasi sorunlar, iş birliği önerileri, anlaşma teklifleri, bilgilendirme ve benzeri konularla ilgili olarak yolladığı yazılara denir.
Sözlü Nota (Note Verbale): Üçüncü şahıstan üçüncü şahsa yazılan ve imza bulunmayan nota türüdür. Bu notalarda yalnızca paraf bulunur. Bilgi istemek üzere bir büyükelçilikten bulunduğu ülkenin Dışişleri Bakanlığına yazılan notalar, devletin belli konularda bilgi vermek için gönderdiği memorandum ve bir ülke tarafından kabul edilen büyükelçi için verilen agreman note verbale biçiminde kaleme alınır.
Yazılı Nota (Note Signee): Birinci şahıstan birinci şahısa gönderilen ve gönderen tarafından imzalanan nota türüdür. Bir büyükelçiye atandığı ülkenin devlet başkanına sunulmak üzere verilen güven mektubu, nota değişimi yoluyla yapılan anlaşmalar ve taraflardan birinin bir konu üzerindeki nihai pozisyonunu ortaya koyan ültimatom niteliğindeki notalar note signee biçiminde yazılır.