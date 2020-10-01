Yükümlülüğünü yerine getirmeyen yer sağlayıcılarına, caydırıcılık amacıyla verilecek idari para cezası artırılacak. Bu kapsamda yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında uygulanan 10 bin-100 bin lira idari para cezası, 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar uygulanabilecek.

Düzenlemeyle, suç oluşturan kısmi içeriğin çıkarılmasının mümkün olduğu durumlarda, erişimin engellenmesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararının verilmesi imkanı sağlanarak, aynı internet sitesinde yer alan ve suç oluşturmayan içerikler yönünden ifade ve haber alma özgürlüğü daha da güvenceli hale getirilecek.