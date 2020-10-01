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    • 02.10.2020 07:53
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    Son dakika: 'da ruhsatsız taksi durağı operasyonu: 18 kişi gözaltına alındı

    Son dakika haberine göre, ekipleri ruhsatsız taksi durağı açıp işleten şüphelilere yönelik başlattığı operasyonda 22 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 18 şüpheli gözaltına alındı. Geçtiğimiz günlerde 'ta 3 taksicinin ölümüyle sonuçlanan olayın faillerinin de gözaltına alınanlar arasında olduğu bildirildi.

    AHaber
    AA

    'ta 3 taksicinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın ardından polis, merkezli 3 ilde sabaha karşı ruhsatsız taksi duraklarına baskın düzenledi.

    Esenyurt Meydanı'nda taksiciler arasında yolcu alma tartışmasıyla başlayan ve silahlı çatışmaya dönüşen olayda üç taksicinin hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

    İstanbul, Bursa ve Ankara'da ruhsatsız işletildiği tespit edilen taksi duraklarına özel harekat timlerinin de desteğiyle düzenlenen baskında, çalışanlar ve taksiler ekiplerce arandı.

    18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
    Yapılan aramalarda çok sayıda tabanca ele geçirilirken, 18 kişi gözaltına alındı. Aranan 4 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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