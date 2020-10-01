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    • 01.10.2020 12:51
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    Son dakika: 'dan 'Salda' açıklaması! Alınan kararları tebrik etti

    Son dakika haberine göre Başkan 'ın eşi , Çevre ve Tabiat Varlıkları Kurulu'nun verdiği tavsiye doğrultusunda için alınan kararları tebrik etti.

    DHA
    Emine Erdoğan'dan 'Salda' açıklaması

    Başkan 'ın eşi , Twitter hesabından Çevre ve 'un "Ülkemizin eşsiz güzelliklerinden, tabiat harikamız Salda Gölü'nü korumak için aldığımız tedbirlerin kapsamını genişlettik. 15 Ekim itibarıyla Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesinde göle girilmemesi, yüzülmemesi ve plajın kullanılmaması kararını aldık" açıklamasını paylaştı.



    Erdoğan, kendi açıklamasında ise alınan kararı tebrik ederek, "Çevre ve Tabiat Varlıkları Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda alınan bu kararı tebrik ediyor, benzeri doğal güzelliklerimizin layıkıyla korunması konusunda azami titizlik gösterilmesini temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Emine Erdoğan'dan 'Salda' açıklaması! Alınan kararları tebrik etti