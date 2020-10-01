Günlük hayatın içerisinde, televizyon programlarında, basılı ve dijital dergi, gazetelerde karşılaşılan tüm kelimelerin anlamları merak edilerek araştırılıyor. Nübüvvet ne demek, ne anlama geliyor? Nübüvvet mührü nedir? Sorularının yanıtları da sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor. Peki nübüvvet kelimesi nerelerde kullanılır, hangi anlama gelir? İşte merak edilen tüm bilgiler…
Nübüvvet Ne Demek?
Nübüvvet kelimesi peygamberlik anlamına gelen bir terimdir. Bu terim özellikle İslami açıdan özellikle Hz. Muhammed (S.A.V.)''i anlatan bir sözcük olarak öne çıkıyor. Zira İslamiyet'in ilk ve tek Peygamberi olarak Hz. Muhammed (S.A.V)'tir ve bu yüzden İslam'da Nübüvvet olarak anlatılmaktadır.
TDK'ya Göre Nübüvvet Kelimesinin Anlamı Nedir?
Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığında Nübüvvet kelimesinin iki farklı anlamı üzerinden gerçekleşmektedir.
- Din,
- Peygamberlik,
Özellikle Hz. Muhammed (S.A.V.)'in peygamberlik dönemini anlatan ve onun döneminde yaşadıklarını dile getirirken kullanılan bir kelime olarak öne çıkıyor. Kelime bazında gündelik yaşam içerisinde her ne kadar çok fazla kullanılmasa bile, Türkçede yer alan sözcüklerden biridir. Ancak özellikle tasavvufi kitaplarda sıkça karşılaşılan bir sözcük olarak öne çıkıyor.
Yazılı kaynaklarda ve edebi eserler ile birlikte pek çok yerde karşı karşıya geldiğiniz zaman, Nübüvvet kelimesini 'peygamberlik' anlamıyla ele alabilir ve cümleyi daha etkin, anlaşılır şekilde okuyabilirsiniz.
Nübüvvet Mührü (Hatem-i-Nübüvvet)
Hz. Muhammed'in iki kürek kemiği arasında bulunan ve nübüvvetinin alametlerinden biri sayılan "ben". Hâtem-i nübüvvet tamlaması Türkçe'de nübüvvet mührü, peygamberlik mührü, peygamberlik nişanı gibi terkiplerle karşılanmaktadır. Nübüvvet mührü siyer, şemâil, hasâis ve delâilü'n-nübüvve kitaplarında Resûl-i Ekrem'in nübüvvetinin delili sayılmakla birlikte son peygamber oluşunun bir işareti olarak da değerlendirilmiştir. Nitekim hâtem (mühür) genelde yazıların altına basılıp son sözün söylendiğine işaret eder. Resûlullah'a hâtemü'n-nebiyyîn denilmesi (Ahzâb, 33/40) onun hem nübüvveti nihayete erdiren son peygamber hem de bütün peygamberlerin nübüvvetini tasdik eden (mühürleyen) ilâhî bir delil olduğu şeklinde açıklanmaktadır. Hz. Peygamber'in kürek kemikleri arasında sol kürek kemiğine daha yakın, elle hissedilebilecek kadar kabarık, güvercin veya keklik yumurtası büyüklüğünde, siğile benzetilen kırmızı beze şeklinde bir et parçasının bulunduğu ve bunun nübüvvet mührü olarak isimlendirildiği hadis ve siyer kaynaklarında belirtilmektedir.