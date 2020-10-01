Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.10.2020 14:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.10.2020 14:50
    ABONE OL

    Son dakika: : 'da 4.3 büyüklüğünde meydana geldi

    Son dakika haberi... 'tan yapılan açıklamaya göre 'da saat 14:05'te, 4.3 büyüklüğünde meydana geldi. Açıklamada "Bodrum ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.

    AA
    Bodrum açıklarında korkutan deprem

    Ege Denizi açıklarında 4,3 büyüklüğünde meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.05'te meydana gelen depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yeri 63,63 kilometreyle 'nın ilçesi oldu.


    Yer sarsıntısı 48,84 kilometre derinlikte gerçekleşti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: AFAD: Bodrum'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi