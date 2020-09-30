Veli Ünder tutuklandı mı? Duygu Çelikten katili kimdir? Duygu Çelikten kimdir?

Duygu Çelikten katili kimdir? Duygu Çelikten katili Veli Ünder tutuklandı mı? Türkiye'nin günlerdir yakından takip ettiği Duygu Çelikten olayı nedir? Duygu Çelikten kimdir? ATV ekranlarında hafta içi her gün ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dosyalar bir bir çözülmeye devam ediyor. Duygu Çelikten'in ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Peki Duygu Çelikten katili kimdir?

VELİ ÜNDER TUTUKLANDI MI?

Programda Veli Ünder'in cinayeti itiraf ettiği belirtildi. Veli Ünder ifadesinde "Duygu'nun üzerine ev almak istiyordum. Evi aldım, Duygu'nun üzerine yapmayınca kavga çıktı. Tartışma büyüyünce bana hakaret ve küfür edince dayanamadım ve öldürdüm" dedi.