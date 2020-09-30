Veli Ünder tutuklandı mı? Duygu Çelikten katili kimdir? Duygu Çelikten kimdir?

Duygu Çelikten katili kimdir? Duygu Çelikten katili Veli Ünder tutuklandı mı? Türkiye'nin günlerdir yakından takip ettiği Duygu Çelikten olayı nedir? Duygu Çelikten kimdir? ATV ekranlarında hafta içi her gün ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dosyalar bir bir çözülmeye devam ediyor. Duygu Çelikten'in ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Peki Duygu Çelikten katili kimdir?
VELİ ÜNDER TUTUKLANDI MI?
Programda Veli Ünder'in cinayeti itiraf ettiği belirtildi. Veli Ünder ifadesinde "Duygu'nun üzerine ev almak istiyordum. Evi aldım, Duygu'nun üzerine yapmayınca kavga çıktı. Tartışma büyüyünce bana hakaret ve küfür edince dayanamadım ve öldürdüm" dedi.
ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Veli Ünder'in cinayeti itiraf etmesi ve tutuklanmasının ardından programa katılan Duygu Çelikten'in annesi gözyaşlarına boğuldu.
DUYGU ÇELİKTEN KİMDİR?
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, fatura yatırmak üzere evden ayrıldı. İddiaya göre kent merkezine gelen Çelikten'i, sevgilisi olduğu ileri sürülen Veli Ü., annesinin hastanede olduğunu belirterek otomobiline aldı.
İkiliden daha sonra haber alınamadı. Telefonlarına ulaşılamayan Duygu Çelikten'in ailesi polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu.
Kızlarından haber alamayan aile, özel bir televizyon kanalında canlı yayına katılarak, kızının bulunması için çağrıda bulundu.
Olayla ilgili çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü, 2 çocuk annesi kadının cesedini, Kepez ilçesindeki ormanlık alanda toprağa gömülü halde buldu.
Üzeri taşla kapatılan, 30 santimetre derine gömülen Çelikten'in vücudunda yapılan ilk incelemede, sırtında ve göğsünde derin bıçak izlerine rastlandı, başının ise vücudundan ayrıldığı belirlendi. Bedeni çürümeye başlayan Çelikten'in ne zaman ve kim tarafından öldürüldüğüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı.