Rüyada kaza görmek ne anlama geliyor? Rüyada kaza yapmanın çarpıcı yorumu!

Rüyada kaza görmek kötü bir olaydır belki de çok korkarak uykudan sıçrama durumu yaşanır. Peki bu rüyanın gerçek hayattaki yorumuna bakıldığında kötü mü yoksa iyi midir? Rüyada kaza görmek ya da yapmak gerçekte hayırlıya mı yorumlanır, yoksa hayırsız olaylara mı vesiledir? Rüyada kaza görme şekillerinin neler olduğuna bağlı olarak yapılan rüya tabirlerini habermizde bulabilirsiniz. İşte rüyada kaza görmek ne anlama geliyor? Sorusunun yanıtı…
RÜYADA KAZA GÖRMEK NE DEMEK?
Rüyada kaza görmek ya da kaza geçirmek, genellikle hayra yorulmaktadır. Rüya sahibinin hayatında yaşanacak değişikliklere delalet eden bu rüya, değişimlerle birlikte yaşamın daha iyi bir yöne gideceğine delalet etmektedir.
Rüyada kaza görmenin rüya tabiri bir başka yoruma göre ise olumsuz anlamlar taşımaktadır. Bir rüya sözlüğü yazarı yani rüya tabircisi, bu rüyayı kişinin seyahat planı var ise bu seyahate çıkmaması gerektiğine yormaktadır.
ARABA KAZASI GÖRMEK
Rüyada araba kazası, görme şekline ve yerine göre farklı yorumlanır. Rüyada kendisinin araba kazası yaptığını görmek, değişimdir. Rüyayı gören kişinin iyi yönde değişeceğine hikmet edilmiştir. Rüyada başkasının araba kazası yaptığını görmek, hikmet kapılarının kapanacağı şekline yorumlanır.
Rüya sahibinin kötü yollarda olmasına işaret edilir.
Rüyada araba kazası yapılan yer sakinse, kişinin yalnız kalacağına, işlerinin pekiyi olmayacağına delalet edilir. Rüyada araba kazası yapılan yerde çok insan varsa, kişinin diğer insanların yardımıyla zor zamanlarından kurtulacağına işaret edilir.
RÜYADA KAZA YAPMAK
Rüyada kaza yaptığını görmek, sevinme, mutluluk olarak tabir edilmiştir. Rüyada kaza yaptığını gören kişinin dileklerinin tez zamanda gerçekleşeceği, bundan mutluluk duyacağı hikmet edilir. Rüyada kaza yaptığını ve hastaneye kaldırıldığını görmek, birinden gelecek manevi yardıma rivayet edilir. Rüyada kaza yaptığını ama kimsenin gelmediğini görmek, çeşitli zorluklara hikmet edilir. Rüyasında kaza yaptığını bu kazada öldüğünü görmek, sıkıntıların bitmesine yorumlanır.
Rüyayı gören kişi için sıkıntılar bitecek, yeni bir dönem başlayacaktır. Alimler, rüyasında kaza yaptığını gören kişinin adakları varsa onları gidermesinin faziletli olacağına işaret ederler. Aynı zamanda kişinin haram mala dokunmaması gerektiğini, başkalarına yardım etmek konusunda cimri davranmaması gerektiğine hikmet ederler.
RÜYADA BAŞKASININ KAZA YAPTIĞINI GÖRMEK
Rüyada başkasının kaza yaptığını görmek, sırrın kapısına hikmet eder. Rüyayı gören kişinin sırlara nail olmasına, hayatın anlamını kavrayacağına işaret eder. Rüyada başkasının kaza yaptığını görmek, iyi olmayan işlerin yaşanmasına hikmet edilir. Kişinin başkasının kaza yaptığını görmesi, korkularının kendisini sıkıntıya düşüreceğine hikmet edilir.
Rüyada başkasının kaza yaptığını görenler için alimler, hayır kapısının insanlara yardım etmek olduğunu işaret ederler. Kişinin malından verdikçe zengin olacağına, bunu yaptığında Allah katında müşerref insan konumuna ulaşacağına işaret ederler.
KAZADAN KURTULMAK
Rüyada kazadan kurtulmak görmek; başınıza kötü bir iş getirecek birisine kefil olmaktan son anda vazgeçeceğinizi, başlangıçta iyi görünen ancak son anda ikiyüzlü olduğunu fark ettiğiniz biriyle münasebetinizi keseceğinizi ifade eder. Bu rüya genel anlamda kişinin başına gelecek üzüntü ve sıkıntılı hadiselerden haberdar olacağı anlamını taşır.
KAZADA BİRİNİN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK
Rüyada kazada birinin öldüğünü görmek, şayet ölen kişi tanımıyorsanız çevrenizden gelen baskılardan ve olumsuz eleştirilerden bunalacağınıza ve sizi sürekli yargılayan kimselerden kaçmak için planlar kuracağınıza delalet eder. Eğer ölen kişiyi tanıyorsanız, uzun süredir hakkınızda konuşulan kötü sözlerden aklanacağınıza ve yalan yanlış konuşan bu kimselerin sizden özür dileyeceğine işaret eder.
RÜYADA TRAFİK KAZASI GÖRMEK
Rüyada trafik kazası görmek, iki yönlü rüyalar gurubuna girer. Alimler, rüyada trafik kazası gören kişinin etrafındaki insanlardan birinin hastalanmasına yorumlamışlardır. Trafik kazasını diğer alimler, hayırlı işler olarak yorumlarlar. Rüyada tanıdık birinin trafik kazasını görmek, akıl sahibi olmayan insanların arasına düşmeye delalet edilir.
Rüyada tanımadığı birinin trafik kazası yaptığını görmek, elzem olaylara rivayet edilir. Alimler, rüya sahibinin trafik kazası görmesini iki şekilde değerlendirirler. Buna göre trafik kazası görmek, şer içinde hayır ve hayır içinde şer olarak tabir edilmiştir.
MOTOR KAZASI YAPMAK
Rüyada motor kazası yaptığını görmek iş hayatında yeni bir başlangıç anlamına gelir. Özellikle iş yaşamında yeni bir sayfa açmak ve hayırlı işler üzerinde bol kazanç elde etmek şeklinde yorumlanır. Tek başına ya da ortak bir şekilde iyi bir iş kuracağı ve bu işin her geçen gün daha da yükseleceği anlamına gelir.
RÜYADA KAMYON KAZASI GÖRMEK
Rüyada kamyon kazası yaptığını görmek rüya sahibinin çevresinde olan kişi ya da bazı kişilerin sağlıklarının düzeleceği anlamına gelmektedir. Aynı zamanda iş hayatında başarılı bir dönemi alamet eder. Bu dönem içerisinde yapılacak iş ile beraber iyi bir maddi kazanca yorulur.
OTOBÜS KAZASI GÖRMEK
Rüyada otobüs kazası yaptığını görmek akraba ile kurulacak olan bir iş ortaklığı üzerinden hayırsız bir durumun ortaya çıkacağını anlatmaktadır. Ciddi bir maddi zarar durumunu ile karşı karşıya kalınması üzerine yorulur. Rüya sahibinin bu konuda çok dikkat etmesi gerektiğini anlatan bir rüyadır.