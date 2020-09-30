Rüyada kaza görmek ne anlama geliyor? Rüyada kaza yapmanın çarpıcı yorumu!

RÜYADA KAZA GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada kaza görmek ya da kaza geçirmek, genellikle hayra yorulmaktadır. Rüya sahibinin hayatında yaşanacak değişikliklere delalet eden bu rüya, değişimlerle birlikte yaşamın daha iyi bir yöne gideceğine delalet etmektedir.

Rüyada kaza görmenin rüya tabiri bir başka yoruma göre ise olumsuz anlamlar taşımaktadır. Bir rüya sözlüğü yazarı yani rüya tabircisi, bu rüyayı kişinin seyahat planı var ise bu seyahate çıkmaması gerektiğine yormaktadır.

ARABA KAZASI GÖRMEK

Rüyada araba kazası, görme şekline ve yerine göre farklı yorumlanır. Rüyada kendisinin araba kazası yaptığını görmek, değişimdir. Rüyayı gören kişinin iyi yönde değişeceğine hikmet edilmiştir. Rüyada başkasının araba kazası yaptığını görmek, hikmet kapılarının kapanacağı şekline yorumlanır.

Rüya sahibinin kötü yollarda olmasına işaret edilir.

Rüyada araba kazası yapılan yer sakinse, kişinin yalnız kalacağına, işlerinin pekiyi olmayacağına delalet edilir. Rüyada araba kazası yapılan yerde çok insan varsa, kişinin diğer insanların yardımıyla zor zamanlarından kurtulacağına işaret edilir.

RÜYADA KAZA YAPMAK

Rüyada kaza yaptığını görmek, sevinme, mutluluk olarak tabir edilmiştir. Rüyada kaza yaptığını gören kişinin dileklerinin tez zamanda gerçekleşeceği, bundan mutluluk duyacağı hikmet edilir. Rüyada kaza yaptığını ve hastaneye kaldırıldığını görmek, birinden gelecek manevi yardıma rivayet edilir. Rüyada kaza yaptığını ama kimsenin gelmediğini görmek, çeşitli zorluklara hikmet edilir. Rüyasında kaza yaptığını bu kazada öldüğünü görmek, sıkıntıların bitmesine yorumlanır.

Rüyayı gören kişi için sıkıntılar bitecek, yeni bir dönem başlayacaktır. Alimler, rüyasında kaza yaptığını gören kişinin adakları varsa onları gidermesinin faziletli olacağına işaret ederler. Aynı zamanda kişinin haram mala dokunmaması gerektiğini, başkalarına yardım etmek konusunda cimri davranmaması gerektiğine hikmet ederler.