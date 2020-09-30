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    • 30.09.2020 17:12
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    'den 'ın sinsi oyununa sert yanıt: 'Türk uçağı ve İHA'ları kullanıldı' iddiası kara propagandadan başka bir şey değil

    'den 'ın suçlamalarına yanıt: Ermenistan’ın karşısında Türkiye’nin olduğu algısı yaratarak arkasındaki desteği arttırma maksatlı kara propagandasından başka bir şey değildir.

    MSB'den Ermenistan'ın sinsi oyununa sert yanıt
    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Ermenistan resmi hesaplarından kendisine karşı Türk uçaklarının ve İHA/SİHA'larının kullanıldığına dair hiçbir kanıta dayanmayan yalan iddialarda bulunulmaktadır. Bunlar Ermenistan'ın karşısında Türkiye'nin olduğu algısı yaratarak arkasındaki desteği arttırma maksatlı kara propagandasından başka bir şey değildir. Nitekim bu iddialar kendi destekçileri hariç kimse tarafından ciddiye alınmamıştır. Diğer taraftan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri; kendi başına zaferi elde edebilecek imkan ve kabiliyete, işgal altındaki öz topraklarını kurtaracak azim ve kararlılığa sahip olduğunu geçtiğimiz birkaç günde tüm dünyaya göstermiştir." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel MSB'den Ermenistan'ın sinsi oyununa sert yanıt: 'Türk uçağı ve İHA'ları kullanıldı' iddiası kara propagandadan başka bir şey değil