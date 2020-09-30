Pitonlu tefecilere operasyon: 11 şüpheli eş zamanlı baskınla yakalandı!









Bazı şikayetçiler de ifadelerinde şöyle dedi:

"İmzalamak istemediğimizde gözümüzün önüne yılanı getiriyorlardı. Hatta bulunduğumuz yerde rahat dolaşmasını sağlıyorlardı. Kolumuzu açtırıp, kolumuzun üstüne bırakıyorlardı."



BORÇ YÜZÜNDEN BİR AİLE YOK OLDU

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ve yapılan operasyon başka bir trajik olayı da aydınlatıyor. Antalya'da geçen yıl kasım ayında tefecilere olan borcu yüzünden siyanür içerek kendisini, eşi Sultan Şimşek'i (38), çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek'i (5) öldüren Selim Şimşek'in (36) de suç örgütüne borçlu olduğu ortaya çıktı. Selim Şimşek'in bu borcuna ait senedi de yapılan aramalarda ele geçirildi. Suç örgütü üyelerinin, intihar olayına ilişkin bağlantısı üzerinde çalışma yapıldığı ifade edildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.