HES kodu nasıl alınır? SMS HES kodu alma! Metro metrobüs otobüs İETT HES kodu nasıl alınır?

HES kodu nasıl alınır? SMS HES kodu alma! İstanbul'da toplu taşımada HES kodu dönemi başlıyor. Metro, metrobüs, otobüs İETT kullanacak kişilerin HES kodu kullanması zorunlu olacak. Peki, HES kodu nasıl alınır? SMS HES kodu alma nasıl yapılır? İşte, acelesi olan ve kolay yoldan HES kodu almak isteyenler için yapılabilecek yollar!
UYGULAMADAN HES KODU ALMA!
Telefonları üzerinden kod almak isteyen kullanıcılar ilk olarak telefonlarında bulunan mobil marketler üzerinden Hayat Eve Sığar indirmeleri gerekmekte. Uygulamayı telefonlarına yükleyen vatandaşlar kayıt işlemini tamamladıktan sonra "HES Kodu İşlemleri" bölümüne giriş yaparak " HES kodu Oluştur" butonuna tıklayarak kodu oluşturabilir. İsteyen kullanıcılar KOD kullanım sürelerini belirleyebilir.
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2- SMS İLE HES KODU ALMA
Telefonlarının mesaj bölümüne giriş yapan kullanıcılar HES yazıp aralarında boşluk bırakacak şekilde T.C kimlik numarasını, Türkiye Cumhuriyeti Kimliğinde bulunan seri numarasının son 4 hanesini ve kod paylaşım süresini yazıp 2023'e kısa mesaj (SMS) yollayarak kodu edinebilir.
3- E-DEVLET HES KODU ALMA
Kamu kurumlarına gitmeden birçok resmi işlemi gerçekleştirdiğimiz E-devlet üzerinden artık HES kodu alınabiliyor. İlk olarak HES kodu almak isteyen e-Devlet kullanıcıları T.C kimlik ve şifresiyle sisteme giriş yapıyor.
Ardından sağ üst bölümünde bulunan arama kutucuğuna " HES Kodu Sorgulama" yazan vatandaşlar bu bölümde karşılarına gelen ekrandan kod oluşturup diledikleri kurumda kullanabilir.