CHP il başkanı şehit babasını hedef aldı

"BIRAKIN ARTIK MİLLETİN AKLIYLA ALAY ETMEYİ"

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer'in açıklamalarını hayretle okuduğunu belirten 15 Temmuz Şehidinin Babası Yahya Kemal Yiğit ise yaptığı açıklamada; "CHP İl Başkanı benim Bünyan belediye başkan adaylarına saldırdığımı hala iddia ediliyor. Peki şuanda internette duran olay anına ait görüntüleri zahmet edipte hiç izlememiş mi?. Ayrıca mahkemede CHP'li belediye başkan adayı ve ilçe başkanının şahit olarak gösterdikleri kişide mi yalan söylüyor. Kendi şahitleri bile mahkemede benim onlara 3 metreden fazla yaklaşmadığımı, onlara hakaret etmediği söyledi. Yani kendi şahitleri kendilerini yalanladı. Asıl bilgi kirliliği operasyonu yapan CHP il başkanıdır. İl başkanı mahkeme tutanaklarını neden basın toplantısında göstermedi yada dile getirmedi. Ayrıca 15 Temmuz hain kalkışmayı kendi genel başkanları itibarsızlaştırmak için elinden geleni yapıyor. 8 Ekim olaylarını başlatan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a arka çıkan yine kendi genel başkanları ve partilileriydi. PYD ve YPG'ye terör örgütü değil diyen yine kendi genel başkanları değil mi? Genel başkanınız Diyarbakır Sur'da Şırnak'ta, Cizre'de hendek kazan teröristlere hendek kazan arkadaşlar diye hitap etmedi mi? PKK sizi tükürüğünde boğar diyen HDP milletvekillerine kendi genel başkanları sahip çıkmıyor mu? Teröristlere, terör sevicilerine bunlar kucak açmıyor mu? Adalet yürüyüşünde terör sevicilerle kol kola yürüyen sizin genel başkanınız değil miydi ? CHP il başkanı önce bunlara bir cevap versin" diye konuştu.