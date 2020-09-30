Açık cezaevi izinleri bitti mi? CTE cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün salgın riskinin ortadan kalkmaması sebebiyle hükümlülere verilen izin sürelerinin 2 ay daha uzatılmasına ilişkin öneride bulunduğu belirtilen açıklamada, açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlülerin izin sürelerinin, 5275 sayılı kanunun geçici 9/5. maddesi uyarınca 30 Eylül'den itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verildiği ifade edildi.

CTE'nin Temmuz ayında yayınlanan resmi duyurusu şu şekildeydi;

"7242 sayılı Kanun ile hüküm altına alınan 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un Geçici 9. Maddesi ile; açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüler, yasanın Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdiği 14/04/2020 tarihi itibariyle 31/05/2020 tarihine kadar Covid-19 iznine gönderilmiştir.

31 Mayıs 2020 tarihinde sona eren Covid-19 izin sürelerine ilişkin Sağlık Bakanlığının salgın riskinin ortadan kalkmamış olması sebebi ile Covid-19 izin sürelerinin uzatılması gerektiği şeklindeki önerisi üzerine, söz konusu yasa kapsamında Covid-19 izninden yaralanan hükümlülerin bu yasa kapsamındaki izin sürelerinin 31 Mayıs 2020 tarihinden itibaren iki (2) ay süre ile uzatılmasına karar verilerek kamuoyuna duyurulmuştur.