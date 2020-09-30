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    • 30.09.2020 23:57
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    'da terör örgütü /'nın sızma girişimi engellendi!

    Terör örgütü /, Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan ’ın doğusundaki Diklebaş bölgesinde, askerlerinin cephe hatlarına sızma girişiminde bulundu. SMO askerleri ile çatışan teröristler püskürtüldü.

    Bab'da PKK sızması engellendi!

    'nin kuzeyindeki 'da, sızma girişiminde bulunan /'lı teröristler, Suriye Milli Ordusu () askerlerince engellendi.

    Terör örgütü YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab'ın doğusundaki Diklebaş bölgesinde, SMO askerlerinin cephe hatlarına sızma girişiminde bulundu.

    SMO askerleri ile çatışan teröristler püskürtüldü.

    Terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği Tel Rıfat ve bölgelerinden, terörden arındırılan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine saldırılar gerçekleştiriyor.

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    Haberler Güncel Bab'da terör örgütü YPG/PKK'nın sızma girişimi engellendi!