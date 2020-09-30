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    • 30.09.2020 08:29
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    'da zehir tacirlerine şafak operasyonu!

    'da, ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen 22 şüphelinin adreslerine özel harekat polisleri ve helikopter desteğiyle şafak vakti operasyon gerçekleştirildi.

    Zehir tacirlerine şafak operasyonu!

    'da, haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüphelinin yakalanmasına yönelik, şafak vaktinde helikopter destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

    Alınan bilgiye göre, ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

    Bu kapsamda, uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen 22 şüphelinin adreslerine özel harekat polisleri ve helikopter desteğiyle şafak vakti operasyon gerçekleştirildi.

    Operasyonda ekipler, kapılarını koçbaşı ile kırarak girdikleri evlerde narkotik köpeğiyle aralama yaptı. Bu sırada bazı özel harekat polisleri de sokak girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

    Aramaların ardından gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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