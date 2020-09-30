30 Eylül korona tablosu her gün Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanıyor. Bu bağlamda günün güncel koronavirüs tablosu merak eden vatandaşlar son durumu öğrenmek için açıklamayı bekliyor. Dünkü verilere göre, son 24 saatte 114 bin 940 Kovid-19 testi yapıldı, 1427 kişiye hastalık tanısı konuldu. Peki, koronavirüs ölüm ve vaka sayısı kaç oldu? İşte koronavirüs vakalarında son gelişmeler...

KORONAVİRÜS ÖLÜM VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanlığı 30 Eylül vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakanlıktan ilerleyen saatlerde açıklama yapılacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.