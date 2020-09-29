Evde mantar yetiştiriciliği nasıl yapılır? Kültür mantarı nasıl yetiştirilir?

EVDE MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ NASIL YAPILIR?

1 – En az 15-20 santim derinlikte olan yetiştirme kapları seçin. Uygun bir kabınız yoksa tahtalardan basit bir kap yapabilirsiniz.

2 – Yetiştirme kabını iyi küflenmiş gübre (bitki artıklarından yapılan gübre ) ve suyla doldurun. Gübre sıkıştırıldığında top şeklini almalıdır ancak dokunduğunuzda da kolaylıkla ufalanmalıdır. Burada önemli olan çamur gibi toprak elde etmek değil nemli bir toprak elde etmektir.

3 – Gübreye 1 – 2 kup kuru spor ( yumurta ) tanesi ekleyin. Karışımı gevşetin ve yığın halinde bir gece bekletin. Bir tahta parçası yardımıyla gübreyi ve spor ( yumurta ) karışımını yetiştirme kabının içine doğru sıkıştırın.

4 – Sıcaklığı 18-20 derece arasında ayarlayın ve ılık suyla günde iki defa buğulandırın. Karışımın içine doğrudan su koymayın çünkü bu büyüme sürecini kesintiye uğratır. Su tabakası oluşturmak için sprey şişelerinden kullanabilirsiniz. Bu süreci toprağın yüzeyinde beyaz ağlar oluşana kadar iki ve üç hafta boyunca uygulamaya devam edin.