Son zamanların popüleri haline gelen evde mantar yetiştiriciliğinin pratik yapılışını sizler için derledik. Doğal beslenmek isteyenler ve evde vakit geçirenler kendi sebzelerini meyvelerini yetiştiriyor. Peki evde mantar yetiştiriciliği nasıl yapılır? Kültür mantarı nasıl yetiştirilir? Sizler için derlediğimiz yöntemleri uygulayarak mantarlarınızı yetiştirebilir ve yemeklerinize lezzet katabilirsiniz.
EVDE MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ NASIL YAPILIR?
1 – En az 15-20 santim derinlikte olan yetiştirme kapları seçin. Uygun bir kabınız yoksa tahtalardan basit bir kap yapabilirsiniz.
2 – Yetiştirme kabını iyi küflenmiş gübre (bitki artıklarından yapılan gübre ) ve suyla doldurun. Gübre sıkıştırıldığında top şeklini almalıdır ancak dokunduğunuzda da kolaylıkla ufalanmalıdır. Burada önemli olan çamur gibi toprak elde etmek değil nemli bir toprak elde etmektir.
3 – Gübreye 1 – 2 kup kuru spor ( yumurta ) tanesi ekleyin. Karışımı gevşetin ve yığın halinde bir gece bekletin. Bir tahta parçası yardımıyla gübreyi ve spor ( yumurta ) karışımını yetiştirme kabının içine doğru sıkıştırın.
4 – Sıcaklığı 18-20 derece arasında ayarlayın ve ılık suyla günde iki defa buğulandırın. Karışımın içine doğrudan su koymayın çünkü bu büyüme sürecini kesintiye uğratır. Su tabakası oluşturmak için sprey şişelerinden kullanabilirsiniz. Bu süreci toprağın yüzeyinde beyaz ağlar oluşana kadar iki ve üç hafta boyunca uygulamaya devam edin.
5 – Beyaz ağların üzerine 1,5 santimlik nemli turf yosunu tabakası uygulayın. Mantarlarınızın büyümesini istiyorsanız turf yosununun yeteri kadar nemli olduğundan emin olmasınız. Nemli turf yosununu birkaç gazete kağıdıyla kaplayın ve gazetelerin nemli kalması için günde iki defa spreyle su püskürtün. Bozulmadan büyümelerini istiyorsanız on gün boyunca 12 derece sıcaklıkta tutun.
6 – Gazeteyi kaldırın ve günde iki defa buğulandırmaya devam edin. Beyaz toplu iğne başları birkaç gün içinde çıkmaya başlayacaktır. Arzuladığınız ölçüye ulaşmaları için büyümelerini bekleyin. Mantarları gençken toplarsanız sert olurlar ancak olgunlaşmalarını beklerseniz mantarın alt kısımları daha da genişleyecektir ve daha sağlıklı bir lezzet elde etmiş olacaksınız.
7 – Mantarları istediğiniz evre de toplayabilirsiniz. Yeni mantarlar üç ve altı boyunca her 10 ve 14 günde filizlenecektir. Daha fazla mantar yetiştirmek istiyorsanız bu süreci tekrarlayın.