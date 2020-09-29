Geçtiğimiz hafta PKK ve DHKP-C'nin üssü haline gelen Türk Tabipleri Birliği'ni ziyareti sonrası konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, hükümetin koronavirüsle mücadelesini iskambil üzerinden eleştirmişti. Buna dayanak olarak kahvehaneleri örnek gösteren Kılıçdaroğlu, "Kahvehaneler açık. Güzel. Ama kağıt oynamak yasak. Vatandaş kahvehaneye niye gitsin o zaman? Oysa önlem alabilirsiniz. Dersiniz ki her oyunda sıfır, yeni kağıt açacaksınız. Bitti, bu kadar basit. Ama bu düşünülmüyor. Akıllarına bile gelmiyor" sözlerini sarf etmişti.