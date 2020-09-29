CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global'deki Candaş Tolga Işık'ın programında ilginç bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu yeni tip koronavirüs tedbiri olarak "Her oyunda yeni deste açacaksınız" çıkışıyla dalga geçenlere "Hatta bazıları 'Kılıçdaroğlu kağıt oyunu bilmiyor' söylemiş, Varsa bunu söyleyenler önüme çıkabilirler" cevabını verdi.
"HER OYUNDA SIFIR, YENİ KAĞIT AÇACAKSINIZ"
Geçtiğimiz hafta PKK ve DHKP-C'nin üssü haline gelen Türk Tabipleri Birliği'ni ziyareti sonrası konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, hükümetin koronavirüsle mücadelesini iskambil üzerinden eleştirmişti. Buna dayanak olarak kahvehaneleri örnek gösteren Kılıçdaroğlu, "Kahvehaneler açık. Güzel. Ama kağıt oynamak yasak. Vatandaş kahvehaneye niye gitsin o zaman? Oysa önlem alabilirsiniz. Dersiniz ki her oyunda sıfır, yeni kağıt açacaksınız. Bitti, bu kadar basit. Ama bu düşünülmüyor. Akıllarına bile gelmiyor" sözlerini sarf etmişti.