Terken Hatun kimdir? Büyük Selçuklu Devleti Terken Hatun tarihteki yeri nedir?

Kocasının ölümünü gizleyen Terken Hatun, Gazzali'nin oğlunun küçük yaşta olmasından dolayı sultan olamayacağına dair fetva vermesine rağmen kızının kocası Abbasi halifesi Muktadi'den oğlu adına hutbe okutmayı başardı.

Berkyaruk'u yakalatmak için İsfahan'a adam gönderdi ve İsfahan'ı teslim aldı. Nizâmülmülk'ün taraftarlarınca Rey'e götürülen Berkyaruk üzerine bir ordu gönderdi. Ordu yenilince Berkyaruk, İsfahan'ı kuşattı. Berkyaruk'a 500.000 dinar verip Fars ve İsfahan dışındaki hakimiyetini kabul etti. Azerbaycan meliki olan Berkyaruk'un dayısı İsmail bin Alp Sungur'a evlenme ve saltanatta ortaklık teklif etti. İsmail'e yardımda bulunup ordusunu teçhiz etti ancak İsmail, Berkyaruk'a yenilerek İsfahan'a sığındı. Kumandanlar Terken Hatun'un, İsmail ile evlenmesine mani oldular.