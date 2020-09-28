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    • 28.09.2020 14:48
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    Başkan Erdoğan'dan Doğu açıklaması

    Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen "Tarih, Siyaset ve Ülkelerarası İlişkiler Bakımından Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Sempozyumu"nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan , Doğu Akdeniz hakkında, "Akdeniz maalesef istikrarsızlık, lar ve son yıllarda sahile vuran cesetleriyle anılmaya başlandı. Akdeniz'i gerilimi tırmandıranlar yine aynı zihniyetin temsilcileridir." dedi.

    Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

    DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER
    Doğu petrol ve doğalgaz jeopolitiğinin merkezine oturmuştur.

    Bir gerçeğin altını çizmek gerekiyor. 'nin bölgeye yönelik ilgisini sadece enerji kaynaklarıyla sınırlamak sığ bir değerlendirme olacaktır. Türkiye her şeyden önce bir Akdeniz ülkesidir. Tarih öncesi olduğu gibi biz burada misafir değil ev sahibiyiz.

    Preveze Deniz Zaferi Akdeniz'deki köklü varlığımızın en görkemli sembollerindendir.

    İnsanlık tarihi boyunca pek çok medeniyete beşiklik eden bu coğrafya asırlarca sürecek barış, huzur ve istikrar iklimine kavuşmuştur.

    Literatüre Osmanlı Barışı olarak geçen bu dönem, aynı zamanda Akdeniz'in ticari-siyasi bakımdan altın çağıdır.

    Akdeniz maalesef istikrarsızlık, lar ve son yıllarda sahile vuran cesetleriyle anılmaya başlandı.

    Akdeniz'i gerilimi tırmandıranlar yine aynı zihniyetin temsilcileridir.

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