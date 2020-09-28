EBA TV ders programı 28 Eylül – 2 Ekim! İlkokul ortaokul lise EBA ders saatleri programı!

EBA ders saatleri nasıl? 28 Eylül – 2 Ekim EBA TV ders programı öğrencilerin merak konusu oldu. EBA TV ile uzaktan eğitim devam ediyor. Öğrenciler bu sayede evlerinde eğitim alabiliyor. Peki, yeni haftada EBA ders saatleri nasıl? 28 Eylül – 2 Ekim EBA ders programına haberimizden ulaşabilir ve haftanın ders saatlerini öğrenebilirsiniz.
EBA CANLI DERS GİRİŞ!
EBA canlı derslere bilgisayar ve mobil uygulama üzerindne katılabilirsiniz. Bunun için cep telefonunuza EBA uygulamasını indirmeniz gerekiyor.
EBA canlı ders üzerinden derslere katılmak için; EBA hesabına giriş yapın. Canlı derslere, takvim alanından, bildirimler alanından ya da sol menüde yer alan "Canlı Dersler" butonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu sayfada, güncel canlı dersler görülmektedir.
Kullandığınız bilgisayardan ilk kez canlı yayın başlatacaksanız ekranın sağ üst köşesinde görülen "Uygulamayı İndir" düğmesine tıklayarak uygulamayı bilgisayara indirin. Kurulumu ekrana gelen yönergeleri takip ederek tamamlayabilirsiniz.
EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI!
EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI!
EBA LİSE DERS PROGRAMI!