EBA TV ders programı 28 Eylül – 2 Ekim! İlkokul ortaokul lise EBA ders saatleri programı!

EBA ders saatleri nasıl? 28 Eylül – 2 Ekim EBA TV ders programı öğrencilerin merak konusu oldu. EBA TV ile uzaktan eğitim devam ediyor. Öğrenciler bu sayede evlerinde eğitim alabiliyor. Peki, yeni haftada EBA ders saatleri nasıl? 28 Eylül – 2 Ekim EBA ders programına haberimizden ulaşabilir ve haftanın ders saatlerini öğrenebilirsiniz.

EBA CANLI DERS GİRİŞ!

EBA canlı derslere bilgisayar ve mobil uygulama üzerindne katılabilirsiniz. Bunun için cep telefonunuza EBA uygulamasını indirmeniz gerekiyor.