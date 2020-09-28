2020 bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? meb.gov.tr İOKBS bursluluk sonuçları sorgulama!

İOKBS bursluluk sonuçları sorgulama! 2020 bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik yapılan MEB İOKBS bursluluk sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sonuçlar erişime açıldı ve kimin burs almaya hak kazandığı belli oldu. Peki, 2020 bursluluk sonuçları nasıl öğrenilir? Bursluluk sınavı sonuçlarına haberimizde bulunan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
BURSLULUK SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Aşağıda bulunan bağlantıya tıklayarak bursluluk sınavı sonuçlarına erişebilirsiniz. Sınav sonuçları öğrenci T.C kimlik no ve şifresi ile sorgulanabiliyor.
SINAV İTİRAZLARI
a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar; soruların, cevap anahtarlarının ve sınav sonuçlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (http://odsgm.meb.gov.tr) yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM'ye yapılabilecektir.
b. Elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir. Yazılı yapılan itirazlarda, ücret yatırıp itiraz başvurusu ile birlikte banka dekontu/ATM işlem fişi göndermeyen öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.
c. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.
ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.
d. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
e. İtirazların cevaplanmasındaki süre için ÖDSGM'ye gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.
f. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.
BURSLAR NE ZAMAN ÖDENMEYE BAŞLANACAK?
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.