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    • 28.09.2020 Gazete
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    Bitmez bu Şile! Festival düzenleyip kamp yaptılar

    Gençler, Coronavirüs’e aldırmadı. Şile’de festival düzenleyip kamp yaptı. Üstüne bir de halay çekip göbek attı. Sorumsuzluklarına tepki yağdı.

    Bitmez bu Şile

    Coronavirüs kabusu, dünyayı sardı. Uzmanlar, maske, mesafe ve hijyen uyarısı yaptı. Salgına karşı en başarılı mücadeleyi veren ülkelerden Türkiye, artan vakalara karşı yeni tedbirler aldı. Ancak bazı vatandaşlar yasağa da virüse de aldırmadı! Şile'de çekilen görüntüler ise şaşkınlık yarattı.

    Bölgede festival düzenleyen 2 bin genç, kamp yaptı! Düzenlenen eğlencede sosyal mesafeyi unutup halay çekti, göbek attı! Görüntülere tepki yağdı: Bunun için mi aylardır mücadele verdik? Her gün onlarca kayıp veriyoruz. Bu nasıl sorumsuzluk?

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