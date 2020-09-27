Sarı dehşet! Ortalık savaş alanına döndü

Yolcu alma kavgası katliamla bitti.

Olay dün İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi. Taksiciler Fatih G., Yalçın D. ve Zeytin A ile bir kişi daha taksi durağına gitti. İçlerinden biri pompalı tüfekle 4 kişiye ateş etti. Kaçarken, birlikte geldiği Fatih G., Yalçın D. ve Zeytin A. da yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Abi kardeş Cengiz Dayanmaz ve Yavuz Dayanmaz ile diğer taksici Sinan Öztürk kurtarılamadı. Tahir Ç.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.