Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    Sarı dehşet! Ortalık savaş alanına döndü

    ’ta taksiciler arasında silahlı çatışma çıktı. 3 kişi kurtarılamadı.

    Sarı dehşet

    Yolcu alma kavgası katliamla bitti.

    Olay dün 'ta meydana geldi. Taksiciler Fatih G., Yalçın D. ve Zeytin A ile bir kişi daha taksi durağına gitti. İçlerinden biri pompalı tüfekle 4 kişiye ateş etti. Kaçarken, birlikte geldiği Fatih G., Yalçın D. ve Zeytin A. da yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

    Abi kardeş Cengiz Dayanmaz ve Yavuz Dayanmaz ile diğer taksici Sinan Öztürk kurtarılamadı. Tahir Ç.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Sarı dehşet! Ortalık savaş alanına döndü
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri