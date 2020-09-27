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    • 27.09.2020 13:11
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    köylerini vurdu! Azerbaycan A Haber’e konuştu

    - cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine lar başladı. Peki son gelişmeler neler? Azerbaycan’ın , A Haber canlı yayınına bağlanıp konu ile ilgili son gelişmeleri anlattı.

    - cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine lar başladı. Peki son gelişmeler neler? Azerbaycan'ın , A Haber canlı yayınına bağlanıp konu ile ilgili son gelişmeleri anlattı.

    TÜM CEPHE BOYUNCA BU PROVOKASYONUN CEVABI VERİLİYOR

    İşte o açıklamaların satır başları;

    Sayın Cumhurbaşkanımız yarım saat önce kamuoyuna da seslendi bunları net olarak hepsinin altını çizdi. Burada Ermenistan biliyorsunuz ki Temmuz ayından başlayarak Azerbaycan'a karşı 30 yıla yakın olan işgalci siyasetin devamı olarak topraklarımıza o zaman Tovuz bölgesine bir saldırıda provokasyonda bulundu cevabını da aldı. Şimdi de devam ediyor. Ermenistan'ın amacı belli onların güvenlik stratejisinde de yeni Ermenistan yönetimi Azerbaycan'ın topraklarını işgal ederek kendilerini daha güvenli konuma getirmek fikrinde hayallerindedir. Daha büyük devletlerin kendilerinin üye olduğu örgütlerin de bu işe celp etmesi çabalarındadır. Ama tabii ki uluslararası hukuk var.

    Artık Azerbaycan silahlı kuvvetleri tüm cephe boyunca Ermenistan'ın bu provokasyonunun cevabını vermektedir.

    Bu sadece Azerbaycan'a karşı değil aynı zamanda tarih boyunca 'ye karşı olan da saldırılara iştirak etmiştir.

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