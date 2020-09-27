İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, "Avrupa Hareketlilik Haftası'nı Sıfır Emisyon ve Karbonsuz hareketlilik olarak kutluyoruz. Gelecek nesillere yaşanabilir temiz bir dünya ve huzur dolu bir yaşam bırakabilmek için 16-22 Eylül tarihleri arasında Sıfır Emisyon ve Fiziksel Aktiviteye farkındalık oluşturmak adına İspir ilçemizin farklı noktalarında birbirinden anlamlı ve adrenalin dolu fiziksel aktivite etkinlikleri düzenledik. Amacımız karbonsuz bir Dünya, karbonsuz bir Türkiye ve karbonsuz bir İspir" dedi.

Coşkun, şunları söyledi: "İspir coğrafyası itibari ile dokusu bozulmamış hem endemik açıdan hem eko-turizme dönük muazzam yapısı ile keşfedilmesi gereken bir beldedir. Çoruh Vadisi, Kaçkar Dağları ve Çoruh'u besleyen su kaynaklarının oluşturduğu eşsiz vadileri görülmeye değerdir. Avrupa Hareketlilik haftasını da vesile kılarak "Sıfır Emisyon ve Fiziksel Aktivite" temasına algı oluştururken aynı algının keşfedilmeyi bekleyen bu muazzam coğrafya üzerinde de büyütülmesi hedeflenmiştir.

Merkezine insanı ve çevreyi oturtmuş kurumsallaşmış bir yönetim ve hizmet anlayışı ile belediyecilikte öncü olmayı amaç edinerek bu tür organizasyonlarla da hedefine koşan belediyemiz, adrenalin sevenleri düşünerek bir etkinlik takvimi hazırladı. Hem potansiyelimizi açığa çıkarmak hem de doğaya, diğer canlılara ve bizden sonraki gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun olduğuna vurgu yaptık."

ÜRETIMIN PARLAYAN YILDIZI HANIMELİ

Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi Congresium'da kapılarını vatandaşlara açan fuar, Covid- 19 tedbirleri kapsamında katılımcı ve misafirlerin salgından etkilenmesini önlemek amacıyla yoğun tedbirler ile Türkiye'nin her bölgesinden alanında başarılı kooperatifi, sektörün diğer tüm paydaşları ve ziyaretçileri ile buluşturuyor. Bu kooperatiflerden bir tanesi de; İspir Hanımeli Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi. 2019'da Erzurum'da kurulan ilk kadın kooperatifi olarak faaliyetlerine başlayan Hanımeli Kooperatifi, çalışmayı üretime, üretimi ise kazanca dönüştürme yolunda emin adımlar ile ilerleyerek 2019 yılının ardından 2020'de de Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde açılan Türkiye Kooperatifler Fuarı'na özel davet alarak katılım sağladı.

ÇOK GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ

İspir Kuru Fasulyesi ve Coğrafi işaretli ürünler başta olmak üzere bölgedeki ürün yelpazelerinin çok geniş olması sebebiyle fuarda ürün çeşitliliği ve satışları ile fuarın adeta gözdesi olan İspir Hanımeli Kooperatifi, kendi imkanları ile açtıkları işletmelerine Ticaret Bakanlığı bünyesinde KOOP-DES kapsamında proje hazırlayarak endüstriyel bir ortamda işletme ve üretim faaliyetlerini sürdürmek istiyor.

TÜRKİYE'YE ÖRNEK BELEDİYE

İspir Belediyesi ve Belediye Başkanlığı, Avrupa Birliği Delegasyonu ve Türkiye Belediyeler Birliğinin düzenlemiş olduğu "Herkes için Sıfır Emisyon" ve "Fiziksel Aktivite" temalı "Avrupa Hareketlilik Haftasına" tam destek vererek düzenlemiş oldukları aktiviteler ile bizde varız dedi. Başkan Coşkun, "Bisiklet etkinliğimizin ardından 6. günümüzde Uluslararası Tarihi İspir Panayır alanında belediye personelimiz ile halkımız dart aktivitemizi gerçekleştirerek belediyemizi halkımız ile bütünleştirdik. Etkinliğimizin son gününde ise bir sokağımızı trafiğe kapatarak triatlon aktivitemizi (Koşu-Bisiklet-Rafting) gerçekleştirdik. Ardından trafiğe kapattığımız Cumhuriyet caddemizde kültür ve sanat faaliyetleri gerçekleştirerek halkımızın ruhunu dinlendirdik" dedi.