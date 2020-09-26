YDS kalem silgi verilecek mi? YDS 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 27 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek Yabancı Dil Sınavı (YDS) öncesinde adaylar hazırlıklarını tamamlıyor. Merak edilen konulardan birisi ise sınavda kalem ve silginin verilip verilmediği oldu. Peki, YDS kalem silgi verilecek mi? YDS 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İşte detaylar…
YDS 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
YDS'de toplamda 80 soru bulunmaktadır. Her bir sorunun değer 1.25 puandır. Doğru sayısının 1.25 ile çarpımı ile YDS puanı hesaplanabilir. YDS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürmez.
YDS PUAN ARALIĞI YABANCI DİL SEVİYESİ
YDS puanlarının harf karşılığı aşağıdaki gibidir:
90-100 A Seviyesi
80-89 B Seviyesi
70-79 C Seviyesi
60-69 D Seviyesi
50-59 E Seviyesi
0-49 –
YDS'DE HANGİ PUANLARIN ALINMASI GEREKLİDİR?
Doçentlik kadrosuna geçmek isteyen adaylar yabancı dil sınavından 65 puan veya üstünü almaları gerekmektedir.
Sanatta yeterlilik veya doktora için başvuracak adaylar ise 55 puan ve üstün almaları gerekmektedir.
Öğretim görevlisi olmak isteyenlerin ise 50 puan veya üstünü almaları gerekiyor.
Eğer öğretim elemanı olunmak istenen üniversitenin eğitim dili yabancı dil ise yabancı dil sınavından den 80 puan veya üstünü alması şarttır.
YDS KALEM SİLGİ VERİLİYOR MU?
Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz.
Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur: