YDS'DE HANGİ PUANLARIN ALINMASI GEREKLİDİR?

Doçentlik kadrosuna geçmek isteyen adaylar yabancı dil sınavından 65 puan veya üstünü almaları gerekmektedir.

Sanatta yeterlilik veya doktora için başvuracak adaylar ise 55 puan ve üstün almaları gerekmektedir.

Öğretim görevlisi olmak isteyenlerin ise 50 puan veya üstünü almaları gerekiyor.

Eğer öğretim elemanı olunmak istenen üniversitenin eğitim dili yabancı dil ise yabancı dil sınavından den 80 puan veya üstünü alması şarttır.