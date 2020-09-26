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    • 26.09.2020 16:39
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    YDS 4 yanlış bir 1 doğruyu götürüyor mu? verilecek mi?

    ? YDS sınavına sayılı saatler kala vatandaşlar verilecek mi sorusuna yanıt arıyor. 27 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek sınav öncesinde, YDS sınav giriş belgesine ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile erişim sağlanabiliyor. Sınavla ilgili merak edilen konulardan birisi de sınavda kalem ve silginin verilip verilmeyeceği oldu. Peki, YDS 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? ? İşte yanıtı!

    takvim.com.tr
    YDS 4 yanlış bir 1 doğruyu götürüyor mu?

    YDS kalem silgi verilecek mi? YDS 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 27 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek Yabancı Dil Sınavı (YDS) öncesinde adaylar hazırlıklarını tamamlıyor. Merak edilen konulardan birisi ise sınavda kalem ve silginin verilip verilmediği oldu. Peki, YDS kalem silgi verilecek mi? YDS 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İşte detaylar…

    YDS 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

    YDS'de toplamda 80 soru bulunmaktadır. Her bir sorunun değer 1.25 puandır. Doğru sayısının 1.25 ile çarpımı ile YDS puanı hesaplanabilir. YDS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürmez.

    YDS PUAN ARALIĞI YABANCI DİL SEVİYESİ

    YDS puanlarının harf karşılığı aşağıdaki gibidir:

    90-100 A Seviyesi

    80-89 B Seviyesi

    70-79 C Seviyesi

    60-69 D Seviyesi

    50-59 E Seviyesi

    0-49 –

    YDS'DE HANGİ PUANLARIN ALINMASI GEREKLİDİR?

    Doçentlik kadrosuna geçmek isteyen adaylar yabancı dil sınavından 65 puan veya üstünü almaları gerekmektedir.

    Sanatta yeterlilik veya doktora için başvuracak adaylar ise 55 puan ve üstün almaları gerekmektedir.

    Öğretim görevlisi olmak isteyenlerin ise 50 puan veya üstünü almaları gerekiyor.

    Eğer öğretim elemanı olunmak istenen üniversitenin eğitim dili yabancı dil ise yabancı dil sınavından den 80 puan veya üstünü alması şarttır.

    YDS KALEM SİLGİ VERİLİYOR MU?

    Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz.

    Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur:
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