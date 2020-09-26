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    Son dakika: Koronavirüste son durum! 26 Eylül koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberi... 26 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilen 1.511 yeni hastamız var. Hasta sayısındaki düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor. Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde. Birlikte mücadele tedbirlere birlikte uyarak mümkün." ifadelerine yer verdi.

    Koronavirüste son durum

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu.

    Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilen 1.511 yeni hastamız var. Hasta sayısındaki düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor. Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde. Birlikte mücadele tedbirlere birlikte uyarak mümkün." ifadelerine yer verdi.

    25 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

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    Haberler Güncel Son dakika: Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Eylül koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
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