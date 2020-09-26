Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu.
Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilen 1.511 yeni hastamız var. Hasta sayısındaki düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor. Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde. Birlikte mücadele tedbirlere birlikte uyarak mümkün." ifadelerine yer verdi.
Bugün tespit edilen 1.511 yeni hastamız var. Hasta sayısındaki düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor. Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde. Birlikte mücadele tedbirlere birlikte uyarak mümkün. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 26, 2020
25 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU
24 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU
23 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU