



Atomenergomash A.Ş. Genel Müdürü Andrey Nikipelov, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bu yıl sektörümüzün 75'nci yılını kutluyoruz. Bu arada önemli bir tarih de yaklaşıyor, Nükleer Sanayi Çalışanları Günü. Eskiden meslek bayramlarını kutlarken aynı gün önemli başarılarımızı da duyurarak bugünleri taçlandırıyorduk. 2020 yılı, bizim için başarılarla dolu bir yıl oldu. Bu yıl için planımız, 3 reaktör basınç kabı ve 17 buhar jeneratörünü sevk etmekti. Bu Sovyetler'in nükleer endüstride en başarılı oldukları yıllar için bile rekor bir performans göstergesidir" dedi.



Nikipelov yaklaşan Nükleer Sanayi Çalışanları Günü şerefine, bölümde makine üreticileri ekibinden nükleer santral ekibine sembolik bir hediyenin verilmesini öngören yeni bir geleneği de duyurdu. Nikipelov, "Tasarımcılardan mühendislere ve işçilere kadar tüm çalışanlarımızın Atomenergomash'ın üretim tesislerinde Rus yapımı nükleer santrallerin güvenilir bir şekilde çalışmasının temellerini attığını söyleyebilirim. Bu vesileyle Türkiye'de yapımı devam eden Akkuyu NGS'ye bayrak yarışlarında koşucuların birbirine devrettiği batonları simgeleyen kaynakçı eldivenlerini hediye etmek istiyorum. Bu eldivenleri kullanarak kaynakçılarımız kendi elleriyle sihirli işler yapmış, tonlarca demir malzemeyi güvenilir ve dayanıklı ekipmanlara dönüştürmüştür" diye konuştu.