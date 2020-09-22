İkinci çevrimin bir parçası olan türbin binasında, su buharının termal enerjisi rotasyon enerjisine ve ardından da jeneratörde elektrik enerjisine dönüştürülüyor. İkinci çevrimde ve türbin binasında radyoaktif ortam olmamasına karşın, yapının güvenliği herhangi bir nükleer santral tesisinde olduğu kadar sıkı tutuluyor.

Çalışmalar kapsamında ayrıca, türbin binasının temeline 3 bin 200 ton donatı koyulup, 363 destekleyici karkasla temel plakasına ek mukavemet de kazandırıldı.



Alanı 5 bin 814 m2 olan beton plakasının derinliği -12,5 metreden -7,1 metreye kadar değişiyor. Temel plakasının yüksekliği ise 2 metre ile 5,4 metre arasında değişkenlik gösteriyor.