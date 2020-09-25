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    • 25.09.2020 14:49
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    'da emekli , bahanesiyle kendisini arayanlara 380 bin lirasını verdi

    'da, telefonda kendisini polis olarak tanıtarak Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik soruşturma bahanesiyle emekli nın 380 bin lirasını alan zanlılardan biri yakalandı.

    AA
    FETÖ bahanesiyle emekli savcıyı dolandırdılar!

    Datça ilçesinde yaşayan ve ismi açıklanmayan emekli yı telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan zanlılar, bu kişiye isminin bağlantılı bir olayda geçtiğini, devam eden soruşturma için kendilerine yardımcı olması gerektiğini söyledi.

    Kendisini yaklaşık bir hafta arayan şüphelilerin isteği doğrultusunda hesabındaki 380 bin lirayı hazırlayan emekli savcı, yönlendirilen kişiye parayı teslim etti.

    Yaşadıklarını eşine anlatınca dolandırıldığını anlayan kişi, durumu polise bildirdi.

    İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşkal doğrultusunda yaptıkları çalışmada, otogardan 'ya gitmek için bilet alan A.U'yu içi para dolu çantayla yakaladı.

    Ele geçirilen 380 bin liranın emekli savcıya teslim edildiği öğrenildi.

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