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    Son dakika: 'ta bir 'de ! Çevre illerden itfaiye desteği istendi!

    girişinde bulunan bir 'de henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Alevler kısa sürede geniş bir alanı kapladı. ekipleri a müdahale etti. Çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri istendi. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

    DHA
    Tokat'ta bir AVM'de yangın

    'ta sabah saatlerinde bir 'de başlayan kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

    Edinilen bilgiye göre yangın, sabah saatlerinde Tokat girişinde bulunan bir AVM'de henüz bilinmeyen bir nedenle başladı.



    Alevler kısa sürede geniş bir alanı kapladı. ekipleri yangına müdahale etti. Çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri istendi. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Büyük maddi hasarın yaşandığı yangında can kaybı veya yaralı olup olmadığı bilinmiyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: Tokat'ta bir AVM'de yangın! Çevre illerden itfaiye desteği istendi!
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