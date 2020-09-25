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    Son dakika: 'daki uçak sıyla ilgili flaş gelişme: Pilotun ev hapsi kaldırıldı

    Son dakika haberine göre, , Havalimanı'nda 3 kişinin ölümü,180 kişinin de yaralandığı uçak sına ilişkin yürüttüğü soruşturmanın dosyasını bilirkişi heyetine yolladı. Avukatının itirazı üzerine şüpheli Mahmut Arslan'ın ev hapsi kaldırıldı.

    DHA
    İstanbul'daki uçak kazasıyla ilgili flaş gelişme

    Havalimanı'nda 5 Şubat meydana gelen uçak sında 3 kişinin ölmüş 180 kişi de yaralanmıştı. Soruşturmayı yürüten , 5 klasörden bir adet CD'den oluşan dosyalar ve eklerini 6 kişilik bilirkişi heyetine gönderdi.

    6 KİŞİLİK BİLİRKİŞİ HEYETİ OLUŞTURULDU
    2 yüksek inşaat mühendisi, uçak mühendisi, meteoroloji mühendisi, bir pilot ve bir avukattan oluşan bilirkişi heyetinden; pilotların birbirleri ve kule ile yaptıkları konuşmaları, iniş pistinin zemin incelemesini, uçağın teknik donanımını, o günkü meteorolojik ölçümleri değerlendirerek rapor halinde başsavcılığa sunulması talep edildi.

    BİLİRKİŞİLERDEN PİLOTLARIN İNİŞ İRADELERİ KONUSUNDA DA DEĞERLENDİRME YAPMALARI İSTENDİ
    Kazanın oluşumunda kusurlu olanlara ilişkin bilgi verilmesi, pilotların iniş iradeleri konusunda da değerlendirme yapılması talep edildi.
    Bilirkişilere raporlarını sunmaları için üç aylık süre tanındı.

    KAPTAN PİLOTUN EV HAPSİ KALDIRILDI
    Öte yandan soruşturma kapsamında 24 Şubat 2020 tarihinde ifadesi alındıktan sonra tutuklanan ve 23 Mart tarihinde de ev hapsine alınarak tahliye edilen Mahmut Arslan hakkındaki ev hapsinin mahkeme tarafından kaldırıldığı öğrenildi.
    Kaptan pilot Mahmut Arslan ve Ferdinant Pondaag hakkındaki yurt dışı yasağı ise devam ediyor.

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