"BACIM ÖĞRENCİLERİ İÇİN KENDİ ELİYLE KAZANLARLA YAPRAK SARARDI"

Bacımın evine haftada bir ya da iki gün iş dolayısıyla uğrardım. Bacım kazanlarla yaprak sarardı. Defalarca gördüm. Bu kadar sarmayı ne yaptığını sorduğumda yavrularına götüreceğini söylerdi. Kızım devlet senden zengin, devlette yok mu bunlar diye tepki verdiğimde, "Abi devlette tabii var ama ben kendi ellerimle sarıyorum" derdi.

"ÜMİTCAN VE ALEYNA'NIN GÖZLERİNDEKİ AŞKI GÖRDÜM"

Ben çocukların gözlerindeki sevgiyi ve aşkı gördüm, Aleyna'ya dedim ki, kızım babanın evine git de seni gelip isteyelim. Aleyna da bana "Siz beni Allah'ımdan ve benden isteyin, aileme ben gitmem, ben onları sildim" dedi. "