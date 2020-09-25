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    • 25.09.2020 13:03
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    inden en çok etkilenecek 10 ilçe!

    Dün meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki panik oluştururken, ’da yaşanması beklenen büyük depremin muhtemelen en fazla etkileyeceği bölgeleri gösteren deprem haritası da yayınlandı. Haritaya göre; ve adaların durumunun kritik olduğu görülürken Avrupa Yakası’nda Fatih’in yanı sıra Bahçelievler, Bakırköy Güngören, Avcılar ve , ’nda ise sahil kesimi ve ’ün batısı dikkat edilmesi gereken bölgelerin başında geliyor.

    İstanbul depreminden en çok etkilenecek 10 ilçe!

    Gayrimenkul Borsası tarafından geliştirilen GOS terminallerinde, 5 bin 343 kilometrekarelik 'un zemin durumu ve yapı envanteri masaya yatırıldı.

    Zemin formasyonlarına yapılan puanlamalar ile bina yapım yılı, 2007 yılında hayata geçirilen yönetmeliğinden önce olan yapıların bir araya getirildiği çalışmada Asya'ya göre daha fazla deprem riski taşıdığı görüldü.

    TARİHİ YARIMADA VE ADALAR'IN DURUMU KRİTİK

    Harita üzerinde sayısallaştırılan veriler üzerinden gerçekleştirilen okumalar neticesinde olası büyük nin en fazla etkileyeceği bölgeler tespit edildi.

    nın neredeyse tamamında zemin formasyonunun iyi olmadığının saptandığı incelemede İstanbul'un 'deki kentsel dönüşümlerin 0.33'ünü, riskli alanlarının 10.71'ini, yenileme alanlarının ise 53.17'sini kapsadığı tespit edildi.

    ASYA YAKASI DAHA SAĞLAM

    Asya yakasının zemin formasyonu olarak Avrupa Yakası'na göre daha sağlam olduğunun ortaya çıkarıldığı incelemede Avrupa Yakası'nda Fatih'in yanı sıra Bahçelievler, Bakırköy ve Güngören'in zemin formasyonunun yanı sıra yapı durumu olarak da eski yapıların çoğunlukta olduğu belirtildi.

    DEPREMDEN ETKİLENECEK ÖNCELİKLİ ALANLAR

    Çalışmada 'nun tarihi yarımadaya bakan bölümleri ile Avcılar'ın sahil kesimleri ve Boğaziçi öngörünüm bölgelerinin depremden etkilenecek öncelikli alanlar olarak ön plana çıkıyor.

    'nda sahil kesimi ve 'ün batısı dikkat edilmesi gereken bölgelerin başında geliyor.

    İstanbul'da geçen yıl e-devlet üzerinden açıklanan toplanma alanlarını da incelendiği çalışmada kişi başına 1.17 metrekare toplanma alanı düştüğü tespit edildi.

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