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    • 25.09.2020 13:05
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    puanları kaç? 2020! Güncel taban puanları!

    taban puanları 2020! kaç? taban puanları öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Hemşirelik fakültesine geçiş yapacak öğrenciler hakkında araştırma yapıyor. Haberimizden 2020 DGS hemşirelik taban puanlarına ulaşabilir ve hemşirelik puanlarını öğrenebilirsiniz.

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    DGS hemşirelik puanları kaç? DGS hemşirelik taban puanları 2020! Güncel DGS hemşirelik bölümü taban puanları!

    DGS hemşirelik puanları kaç? 2020 DGS hemşirelik taban puanları nasıl? Üniversitelerin DGS hemşirelik bölümü taban puanları adaylar tarafından sorgulanıyor. DGS tercihlerinin başlamasıyla birlikte bölümlerin puanları da araştırılmaya başlandı. Peki DGS hemşirelik taban puanları kaç? Hemşirelik bölümlerine geçiş yapacak öğrenciler için DGS hemşirelik taban puanları haberimizde!

    DGS HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

    2019 DGS hemşireliğe geçiş taban puanları ve sıralaması bazı üniversiteler için şu şekilde;

    ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik SAY 8 8 0 304,61535 339,57960

    AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 10 10 0 289,90569 301,86315

    AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik SAY 4 4 0 303,12171 323,48269

    AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 7 7 0 288,27953 309,58559

    ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 9 9 0 295,15237 314,44016

    BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 13 13 0 291,49052 336,30904

    BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Ücretli) SAY 3 3 0 265,21375 282,66842

    BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 15 15 0 289,26701 304,55970

    ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 12 12 0 291,53590 309,51386

    ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 18 18 0 301,34096 320,96905

    DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 17 17 0 289,31868 308,04898

    DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    DGS İLE HEMŞİRELİĞE GEÇİŞ OLAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?

    Acil Bakım Teknikerliği

    Acil Durum ve Afet Yönetimi

    Acil Yardım Teknikerliği

    Acil Yardım

    Adli Tıp Teknikerliği

    Adli Tıp

    Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği

    Ambulans ve Acil Bakım

    Ameliyathane Hizmetleri

    Ameliyathane Teknikerliği

    Anestezi

    Anestezi Teknikerliği

    Ana Çocuk Sağlığı

    Cerrahi Teknikerliği

    Çevre Sağılığı

    Diyaliz

    Denizci Sağlığı

    Ebelik

    Elektronörofizyoloji

    Nükleer Tıp Teknikleri

    Podoloji

    Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

    Evde Hasta Bakımı

    Fizik Tedavi

    Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

    Fizyoterapi

    Hemşirelik

    Hidroterapi

    İlk ve Acil Yardım

    İş ve Uğraşı Terapisi

    Laboratuvar

    Laboratuvar Teknolojisi

    Medikal Bakım Yardımcılığı

    Paramedik

    Patoloji Laboratuvar

    Patoloji Laboratuvar Teknikleri

    Perfüzyon

    Perfüzyon Teknikleri

    Radyoterapi

    Radyoloji

    Sağlık Laboratuvarı

    Sağlık Memurluğu

    Sağlık Teknikerliği

    Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

    Tıbbi Laboratuvar

    Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

    Toplum Sağlığı

    Yaşlı Bakım Hizmetleri

    Yaşlı Bakımı

    Yaşlı Hizmetleri Bakımı
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    Haberler Güncel DGS hemşirelik puanları kaç? DGS hemşirelik taban puanları 2020! Güncel DGS hemşirelik bölümü taban puanları!
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