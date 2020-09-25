DGS hemşirelik puanları kaç? DGS hemşirelik taban puanları 2020! Güncel DGS hemşirelik bölümü taban puanları!

DGS hemşirelik puanları kaç? 2020 DGS hemşirelik taban puanları nasıl? Üniversitelerin DGS hemşirelik bölümü taban puanları adaylar tarafından sorgulanıyor. DGS tercihlerinin başlamasıyla birlikte bölümlerin puanları da araştırılmaya başlandı. Peki DGS hemşirelik taban puanları kaç? Hemşirelik bölümlerine geçiş yapacak öğrenciler için DGS hemşirelik taban puanları haberimizde!

DGS HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

2019 DGS hemşireliğe geçiş taban puanları ve sıralaması bazı üniversiteler için şu şekilde;

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik SAY 8 8 0 304,61535 339,57960

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 10 10 0 289,90569 301,86315

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik SAY 4 4 0 303,12171 323,48269