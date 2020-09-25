DGS hemşirelik puanları kaç? DGS hemşirelik taban puanları 2020! Güncel DGS hemşirelik bölümü taban puanları!

DGS hemşirelik puanları kaç? 2020 DGS hemşirelik taban puanları nasıl? Üniversitelerin DGS hemşirelik bölümü taban puanları adaylar tarafından sorgulanıyor. DGS tercihlerinin başlamasıyla birlikte bölümlerin puanları da araştırılmaya başlandı. Peki DGS hemşirelik taban puanları kaç? Hemşirelik bölümlerine geçiş yapacak öğrenciler için DGS hemşirelik taban puanları haberimizde!
DGS HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
2019 DGS hemşireliğe geçiş taban puanları ve sıralaması bazı üniversiteler için şu şekilde;
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik SAY 8 8 0 304,61535 339,57960
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 10 10 0 289,90569 301,86315
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik SAY 4 4 0 303,12171 323,48269
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 7 7 0 288,27953 309,58559
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 9 9 0 295,15237 314,44016
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 13 13 0 291,49052 336,30904
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Ücretli) SAY 3 3 0 265,21375 282,66842
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 15 15 0 289,26701 304,55970
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 12 12 0 291,53590 309,51386
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 18 18 0 301,34096 320,96905
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 17 17 0 289,31868 308,04898
DGS İLE HEMŞİRELİĞE GEÇİŞ OLAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?
Acil Bakım Teknikerliği
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Acil Yardım Teknikerliği
Acil Yardım
Adli Tıp Teknikerliği
Adli Tıp
Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği
Ambulans ve Acil Bakım
Ameliyathane Hizmetleri
Ameliyathane Teknikerliği
Anestezi
Anestezi Teknikerliği
Ana Çocuk Sağlığı
Cerrahi Teknikerliği
Çevre Sağılığı
Diyaliz
Denizci Sağlığı
Ebelik
Elektronörofizyoloji
Nükleer Tıp Teknikleri
Podoloji
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Evde Hasta Bakımı
Fizik Tedavi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Fizyoterapi
Hemşirelik
Hidroterapi
İlk ve Acil Yardım
İş ve Uğraşı Terapisi
Laboratuvar
Laboratuvar Teknolojisi
Medikal Bakım Yardımcılığı
Paramedik
Patoloji Laboratuvar
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Perfüzyon
Perfüzyon Teknikleri
Radyoterapi
Radyoloji
Sağlık Laboratuvarı
Sağlık Memurluğu
Sağlık Teknikerliği
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Toplum Sağlığı
Yaşlı Bakım Hizmetleri
Yaşlı Bakımı
Yaşlı Hizmetleri Bakımı