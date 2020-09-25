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    • 26.09.2020 06:48
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    'nün mahrem imamının diskinden arşivi çıktı: İşte kirli ortaklığın belgeleri

    Polis okulu öğrencilerine mahrem imamlık yapan Muhammet E.’nin inden arşivi çıktı. Bilgisayarda Türkiye’nin Kürtleri katlettiği iftiralarını içeren İngilizce hazırlanmış kara propaganda videoları da var.

    İşte FETÖ-PKK ortaklığı
    Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'nün Balıkesir Polis Meslek Yüksek Okulu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Polis Okulu öğrencilerine 2010-2014 yılları arasında mahrem imamlık yapan 13 şüpheli tespit edildi. Yaklaşık 2 ay süren teknik takibin ardından 11 Eylül'de operasyon düğmesine basıldı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Muhammet E. ile ilgili önemli ayrıntılara ulaşıldı. İstanbul Silivri'deki evinde gözaltına alınan şüpheliye ait in kardeşinde olduğu tespiti üzerine harekete geçen polis, söz konusu hard diski imha edilmeden ele geçirdi. Balıkesir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince incelenen 1 terabaytlık hard diskten arşivi çıktı.


    PKK VİDEOLARI ÇIKTI
    Alınan bilgiye göre, hard diskin içerisinde PKK ve Suriye uzantısı ile örgütün kadın yapılanması YPJ'ye ait organizasyon ve toplantılara ait olduğu anlaşılan çok sayıda video ve örgüt üyelerinin fotoğrafları yer aldığı tespit edildi. Ayrıca aynı hard disk içerisinde Türkiye'nin Kürtleri katlettiği iftiralarını içeren İngilizce hazırlanmış kara propaganda videolarının da bulunduğu belirlendi.

    GİZLİ ÇEKİM ROKET YAPIMI VİDEOSU
    Yine söz konusu hard disk içerisinde Jandarma Genel Komutanlığı'na ait hizmete özel olarak hazırlanmış roket yapımı, bakımı ve kullanımına ilişkin belge ve bilgilerin akıllı telefon ile gizli olarak çekilmiş videolarının da yer aldığı ortaya çıkarıldı. Söz konusu bilgi ve belgelerin askeri birim dışına çıkarılması, kopyalanması, yayılması ve başkalarına verilmesi yasak olduğu öğrenildi.

    CASUSLUKTAN TUTUKLANDI
    Söz konusu tespitlerin ardından şüpheli Muhammet E., FETÖ üyeliğinin yanı sıra PKK terör örgütü üyeliği ve askeri ve siyasi casusluk suçlarından da sorgulandı. Yeni Şafak'ın haberine göre, şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından Balıkesir 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce "Terör örgütüne üye olma, Askeri ve siyasi casusluk" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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