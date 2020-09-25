12. sınıf staj ne zaman başlıyor? Lise stajları olacak mı? Bu yıl lise staj zorunlu mu?

Lise stajları olacak mı? 12. sınıf staj ne zaman başlıyor? Bu yıl lise staj zorunlu mu? 12. sınıf meslek lisesi öğrencileri bu yıl staj programlarıyla ilgili uzun süredir araştırma yapıyordu. Stajların olup olmayacağı merak ediliyordu. Konuyla ilgili merakla beklenen açıklama geldi. Peki, lise stajları olacak mı? 12. sınıf staj ne zaman başlıyor? İşte yanıtı!
LİSE STAJLARI NE ZAMAN?
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen yazıda Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencilerinin stajlarına başlayabilecekleri tarih açıklandı.
Açıklanan koşulların sağlanması halinde lise öğrencileri 28 Eylül tarihinden itibaren işletmede beceri eğitimi/stajlarına başlayabilecekler.
İŞTE MEB AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen yazıya göre Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencileri; işletmenin talebi, öğrenci velisinin izni ve Kovid-19 salgınına yönelik gerekli tedbirlerin işletmeler tarafından alınması şartıyla 28 Eylül tarihinden itibaren işletmede beceri eğitimi/stajlarına başlayabilecekler." açıklamasını yaptı.
STAJYER ÜCRETİ NE KADAR?
Zorunlu staj dönemi için işletmelerde istihdam edilen stajyerlere asgari geçim indirimi hariç net asgari ücretin yüzde 30'u tutarında ücret ödenmesi gerekiyor. Bu uygulamayla, pek çok sektörde yaygın bir uygulama haline gelen stajyerin uzun dönemlerle ücret verilmeden çalıştırılması ve bunun bir maliyet avantajı olarak görülmesi de engellenmiş oldu.
2019 yılı için stajyerlere ödenmesi gereken en az ücret 548.7 TL. Dolayısıyla, tüm işletmeler, staj yapan öğrencilere asgari 548.7 TL ödemek zorunda. Stajyerlerin ücretlerinden herhangi bir vergi vb. kesinti yapılmadığından asgari geçim indirimi stajyerlere ödenmesi gereken ücret hesaplamasında dikkate alınmıyor. Yani, vergisi olmayan bir ücret ödemesi için asgari geçim indirimi doğmuyor.