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    • 24.09.2020 11:29
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    Son dakika: 'ın 'Atatürk'ün hatırasına hakaret' soruşturmasında takipsizlik kararı

    Son dakika haberine göre, Sevda Noyan hakkında 2013 tarihinde Twitter'da yaptığı paylaşımda Atatürk'e alenen hakaret ettiği gerekçisi ile yürütülen soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

    AA
    'Atatürk'ün hatırasına hakaret' soruşturmasında flaş karar

    hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı nedeniyle "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen takipsizlik kararında, Sevda Noyan'ın, 2013'te sosyal medya hesabından, "Bugün putları kırma günü. Kendimize gelme günü. Bir ölümlü kuldan gel kurtar bizi diyenlere ibretle bakma günü. Bugün o gün..." şeklinde yaptığı paylaşımın ardından "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

    Kararda, yapılan dosya incelemesinde, suç duyurusuna konu olan eylemlerin, şüphelinin üzerine isnat edilen suçun 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun kapsamında yasal unsurlarının oluşmadığı belirtilerek, Sevda Noyan hakkında takipsizlik kararı verildiği kaydedildi

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    Haberler Güncel Son dakika: Sevda Noyan'ın 'Atatürk'ün hatırasına hakaret' soruşturmasında takipsizlik kararı
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