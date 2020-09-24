Ek ders ücreti iptal mi? MEB ek ders açıklaması! Öğretmenlere ek ders parası yatmayacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda; Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları veya okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve benzeri diğer hususlar belirlenmiştir.

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, görev yaptıkları okulların özelliği ve alanları itibarıyla; "okul öncesi ve sınıf öğretmenleri", "genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri" ve "atölye ve laboratuvar öğretmenleri" olmak üzere üç grupta toplanmıştır.

Sözü edilen Kararın 5'inci ve 6'ncı maddelerine göre; okul öncesi ve sınıf öğretmenleri 18 saat aylık karşılığı, 12 saate kadar ek ders ücreti karşılığı; genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri 15 saat aylık karşılığı, 15 saate kadar ek ders ücreti karşılığı; atölye ve laboratuvar öğretmenleri ise 20 saat aylık karşılığı, 24 saate kadar da ek ders ücreti karşılığı ders okutmak durumundadır.

Aynı Kararın 8'inci maddesinde ise; bu Kararla belirlenen azamî ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere, maddede belirtilen eğitim faaliyetlerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar daha ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Aynı maddenin ikinci fıkrasında da; "Bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirilen ders görevleri, ek ders ücreti karşılığında verilir." hükmü yer almaktadır.