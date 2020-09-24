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    • 24.09.2020 12:11
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    Son dakika: 'te askeri araç devrildi: 5'i asker 16 yaralı!

    Son dakika haberleri... 'te düzensiz göçmenleri 'na götüren askeri aracın devrilmesi sonucu 5'i asker 16 kişi yaralandı. ekiplerince 'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

    AA
    Kilis'te askeri araç devrildi: 5'i asker 16 yaralı!

    'te askeri aracın devrilmesi sonucu 5'i asker 16 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, sınır hattında görev yapan askerler, yasa dışı yollardan 'ye giren bir grup Suriyeli düzensiz göçmeni yakaladı.

    Düzensiz göçmenleri 'na götüren askeri aracın devrilmesi sonucu 5'i asker 16 kişi yaralandı.

    ekiplerince 'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

    Öte yandan 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osman ile Kilis 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruç, olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

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