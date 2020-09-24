E-Devlet HES kodu nasıl alınır? Telefondan SMS HES kodu alma yolları! Hızlı HES kodu alma!

Telefondan mesajla HES kodu alma nasıl yapılır? SMS HES kodu almak isteyenler bu sorunun yanıtını arıyor. E-Devlet HES kodu nasıl alınır? Hızlı HES kodu alma yolları merak ediliyor. Kamu kuruluşlarında işlem yapmak için HES kodu zorunlu hale getirildi. Yeni normal dönemde koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi. Bu kararlardan birisi de kamu kuruluşlarında işlem için HES kodunun zorunlu tutulması oldu.

HES KODU NERELERDE ZORUNLU?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge sonrası Hayat Eve Sığar (HES) kodu 23 Eylül 2020 itibariyle, Valilik, Kaymakamlıklar, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlükleri ve İlçe Tapu Müdürlüklerine randevu talepleri öncesi ve bu kurumlara girişlerde zorunlu olarak kullanılmasına karar verildi.