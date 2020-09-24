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    • 24.09.2020 12:06
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    E-Devlet nasıl alınır? Telefondan alma yolları! !

    E-Devlet nasıl alınır? Telefondan SMS'le HES kodu alma yolları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kamu kuruluşlarına girişte, seyahatte ve sınavlarda kullanılması zorunlu olan HES kodu alma yolları merak ediliyor. işlemini haberimizden yapabilirsiniz. Kamu kurumlarında artık işlem yapmak için vatandaşların HES Kodu sahibi olması gerekiyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrası tüm kamu kurum ve kuruluşlarında HES kodu zorunlu hale getirildi.

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    E-Devlet HES kodu nasıl alınır? Telefondan SMS HES kodu alma yolları! Hızlı HES kodu alma!

    Telefondan mesajla HES kodu alma nasıl yapılır? SMS HES kodu almak isteyenler bu sorunun yanıtını arıyor. E-Devlet HES kodu nasıl alınır? Hızlı HES kodu alma yolları merak ediliyor. Kamu kuruluşlarında işlem yapmak için HES kodu zorunlu hale getirildi. Yeni normal dönemde koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi. Bu kararlardan birisi de kamu kuruluşlarında işlem için HES kodunun zorunlu tutulması oldu.

    HES KODU NERELERDE ZORUNLU?

    İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge sonrası Hayat Eve Sığar (HES) kodu 23 Eylül 2020 itibariyle, Valilik, Kaymakamlıklar, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlükleri ve İlçe Tapu Müdürlüklerine randevu talepleri öncesi ve bu kurumlara girişlerde zorunlu olarak kullanılmasına karar verildi.

    HES KODU NEDİR?

    HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilir.

    UYGULAMA İLE HES KODU ALMA

    Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

    E-DEVLET HES KODU ALMA

    HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

    E-DEVLET HES KODU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    SMS İLE HIZLI HES KODU ALMA

    HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.
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    Haberler Güncel E-Devlet HES kodu nasıl alınır? Telefondan SMS HES kodu alma yolları! Hızlı HES kodu alma!
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