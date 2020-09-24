Son dakika haberi... Marmara Denizi'nde saat 16.38'de 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Marmara bölgesindeki birçok ilde hissedilen depremin yerin 6,83 km derinliğinde meydana geldiği açıklandı. 6.83 kilometre derinlikteki sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kendilerine kapalı alanlardan dışarıya atarken, ilk belirlemelere göre deprem herhangi bir hasara neden olmadı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Marmara Denizinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul Valiliği'nden depremle ilgili yapılan açıklamada, "AFAD Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 16.38 Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. İstanbul, Tekirdağ/ Marmaraereğlisi ve hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun." denildi.

DEPREMLE İLGİLİ İLK YORUMLAR

A Haber canlı yayınında konuşan jeoloji uzmanı Doç. Dr. Tolga Bekler, depremle ilgili ilk yorumlarda bulundu. Bekler depremle ilgili yaptığı açıklamada depremi orta büyüklüğün altında olarak nitelendirdi. Depremin Orta Marmara çukurluğunda olduğunu belirten Bekler şu ifadeleri kullandı:

"Bakıldığı zaman bu bölgedeki fayların gerilme potansiyeli sonucunda oluşan bir deprem. Dolayısıyla çok büyük bir deprem değil. Heyecan ya da panik oluşturabilecek bir deprem de değil. Şu an için artçıları pek görülmüyor. Olsa dahi birkaç tane belki 4.0'ün altında olması mümkün. Ancak bunların herhangi bir yıkım veya hasar verme özelliği düşük.

Marmara Denizi'nden geçen tek bir fay hattı yoktur. Birden fazla çoklu kırık sistemlerinin oluşturduğu bir bölgedir. Dolayısıyla bu bölge içerisinde farklı uzunluklara sahip segment diye tabir ettiğimiz irili ufaklı faylar vardır. Bugün meydana gelen deprem de o faylardan birisinde meydana gelmiştir. Dolayısıyla tam bir fay boyunu etkileyecek depremden şu an için söz etmemiz söz konusu değildir. Marmara Denizi içerisindeki fayların sismik aktivitesi, buralarda bu şiddette depremleri üretebilecek potansiyele sahiptir. Bu gibi depremler sürpriz olan depremler değildir."

SON DEPREMLER LİSTESİ

2020.09.24 15:45:37 38.8300 37.9278 3.0 -.- 1.8 -.- HEKIMHAN (MALATYA) İlksel

2020.09.24 15:34:32 39.1058 27.5403 4.7 -.- 1.7 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel

2020.09.24 15:11:20 38.1063 34.0050 5.0 -.- 3.3 3.4 KARACAOREN-(AKSARAY) REVIZE01 (2020.09.24 15:11:20)

2020.09.24 14:39:56 35.2690 25.9107 2.1 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.09.24 14:07:43 39.1487 27.5198 0.0 -.- 1.6 -.- HACIYUSUF-SOMA (MANISA) İlksel

2020.09.24 13:53:39 39.0207 28.0498 3.3 -.- 1.4 -.- KOMURCU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.09.24 13:49:08 39.1133 27.6267 0.0 -.- 1.3 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel

2020.09.24 13:17:53 37.0138 28.7220 13.2 -.- 1.2 -.- YESILKOY-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2020.09.24 13:08:07 38.3197 34.1828 6.2 -.- 1.6 -.- CELTEK-(AKSARAY) İlksel

2020.09.24 13:07:41 39.7283 30.7173 0.0 -.- 1.8 -.- YORUKKARACAOREN-ODUNPAZARI (ESKISEHIR) İlksel

2020.09.24 12:58:38 35.9830 29.1112 18.1 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

2020.09.24 12:53:55 36.4462 28.7072 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2020.09.24 12:27:25 37.2875 31.9627 0.0 -.- 2.2 -.- SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel

2020.09.24 12:26:56 39.3415 33.4365 0.0 -.- 1.6 -.- TEPEKOY-BALA (ANKARA) İlksel

2020.09.24 12:17:44 37.1678 28.2083 0.0 -.- 1.1 -.- YENIKOY-(MUGLA) İlksel

2020.09.24 12:13:56 37.3398 27.8787 0.0 -.- 1.3 -.- KAYABASI-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.09.24 12:12:44 39.4003 38.5140 2.3 -.- 1.8 -.- COPLER-ILIC (ERZINCAN) İlksel

2020.09.24 12:11:40 37.4350 27.8065 0.0 -.- 1.3 -.- ORTAKOY-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.09.24 12:01:01 37.2133 28.2220 0.0 -.- 1.8 -.- KAFACA-(MUGLA) İlksel

2020.09.24 12:00:14 38.7870 41.9958 5.0 -.- 2.0 -.- DEGIRMITAS-KORKUT (MUS) İlksel

2020.09.24 11:58:33 37.1558 27.8502 0.0 -.- 1.0 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.09.24 11:54:24 37.1410 28.1638 1.9 -.- 1.6 -.- MEKE-(MUGLA) İlksel

2020.09.24 11:48:11 37.5408 29.1947 12.8 -.- 1.4 -.- AYDOGDU-TAVAS (DENIZLI) İlksel

2020.09.24 11:12:45 38.3777 39.0863 9.9 -.- 0.9 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.09.24 11:01:57 36.0700 35.8552 13.8 -.- 2.5 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2020.09.24 11:00:58 39.8985 30.4203 0.0 -.- 1.8 -.- BULDUKPINAR-TEPEBASI (ESKISEHIR) İlksel

2020.09.24 10:25:08 38.0123 34.0667 3.6 -.- 2.3 -.- OBRUK-BOR (NIGDE) İlksel