Sağlık çalışanlarına saldırı Türkiye'yi ayağa kaldırdı

Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kovid-19 servisi çalışanları Anadol Ajansı tarafından görüntüledi. Aylardır hastalık bulaştırmamak için yakınlarını dahi göremeyen sağlık çalışanları 7 gün 24 saat kat kat maske ve kıyafetlerle çalışarak halkımızın sağlığı için ter döküyor. Terli ve yorgun hallerinde tek moral ve motivasyon kaynakları ise hastalarının iyileştiğini ve vatandaşların onlara tedbirlere uyarak destek verdiğini görmek. Onları en çok üzen ise Ankara Keçiören 'de sağlık çalışanlarına yapılan saldırı. Salgın süresince Kovid-19 tedavisi gören hastalarla ilgilenen Prof. Dr. Nurdan Köktürk, "Bu topyekün bir savaş. Sağlıkçılar olarak piyade olalım, ön planda olalım ama toplum ve devlet bize tam destek olmalı. Yıpranma lüksümüz yok, ama yıprandık. Hala görevimizin başındayız, ekip olarak çok iyi organize olmak zorundayız.dedi.diyenlerin büyük bir yanılgıya düştüğünü söyleyen Prof. Dr. Köktürkdedi.93 yaşındaki babasının da Kovid- 19 pozitif olduğunu ve küçük kızının dedesini kaybetme korkusuyla hastalıkla yüzleştiğini söyleyen Köktürk,diye konuştu.Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı, 1767 kişiye hastalık tanısı konuldu. 72 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 711, ağır hasta sayısı 1561 oldu. 1027 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 270 bin 723'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı 6.7 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,dedi.

YORGUNLUKTAN OTOBÜSTE UYUYAKALAN DOKTOR: ANKARA'DAKİ SALDIRI BENİ ÇOK ÜZDÜ

Malatya'da yorgunluktan otobüste uyuyakaldığı videosu sosyal medyada binlerce kez paylaşılan, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde görevli acil servis doktoru Ensar Büyükkaya, "Ankara'daki saldırı beni çok üzdü.Tek isteğimiz bunların olmaması. İnsanlar tebdirlere uysun, biz yorulsak da mücadelemizi veririz" dedi.

2 TUTUKLAMA

Ankara'da Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik saldırıda 2 kişi tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada, gözaltına alınan 5 şüpheli Ankara Adliyesine sevk edildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Lütfü Karakuş, şüphelilerden M.D.Ö. ile S.K.'yı tutuklanmaları, Y.Ö., M.S.Ö. ve B.O.'nu ise adli kontrol şartıyla salıverilmesi talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Hakimlik, şüphelilerden M.D.Ö. ile S.K.'yi, "kamu malına zarar verme" ve "görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklarken, Y.Ö., M.S.Ö. ve B.O.'yu da adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.