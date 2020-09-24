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    • 24.09.2020 13:59
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    Son dakika: Baro tekeline son! İstanbul 2 No'lu Baro kuruluş için gerekli imzaya ulaştı

    Son dakika haberine göre, son aylarda büyük tartışma konusu olan barolarda tekelleşme döneminin sonuna gelindi. 7249 sayılı ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında İstanbul 2 No'lu Baro'nun kurulması için gerekli 2 bin imza toplandı.

    AA
    Baro tekeline son! İstanbul'da imzalar tamam

    7249 sayılı ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında İstanbul 2 No'lu Baro'nun kurulması için gerekli 2 bin imza toplandı.

    İstanbul 2 No'lu Baro Kurucular Kurulu Üyesi ve Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreteri Avukat Necati Ceylan, yaptığı açıklamada, yeni baronun kurulması için 2 bin 50 imza toplandığını söyledi.

    Toplanan bu imzaları bugün Türkiye Barolar Birliğine teslim edeceklerini aktaran Ceylan, "Yarın da bu, Barolar Birliği Yönetim Kurulu'na gidecek. Oradan yetki aldığımızda yeni baronun genel kurulunu oluşturup seçime gidip o seçimden sonra tüzel kişilik kazanmış oluyoruz." diye konuştu.

    Ceylan, imzalar teslim edildikten sonra yetki aldıkları tarihten itibaren 6 ay içerisinde İstanbul 2 No'lu Baro'yu kurabileceklerini ifade etti.

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