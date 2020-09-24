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    • 24.09.2020 Gazete
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    Hes doğrusu! ’da HES kodu alamayanların yardımına yetişti

    ’da HES kodu alamayanların yardımına yetişti. önüne masa açan genç, kod başına 2 lira gelir elde etti.

    Hes doğrusu!

    Pandemi kendi sektörünü yarattı.

    'da üniversiteye hazırlanan , arzuhalcilik yaparak parasını kazandı. Son dönemde artan vakalar nedeniyle kamu kurumlarına Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunlu hale gelince kolları sıvadı.

    Kodu almayı bilmeyen vatandaşların sorun yaşadığını fark edince önüne dilekçe masası açtı. Üzerine 'HES kodu alınır' yazısı asarak gelir sağladı. "Hem vatandaşa yardımcı oluyoruz hem de adliye önündeki yığılmayı engelliyoruz. HES kodunu 2 liraya yapıyorum. Üniversiteye hazırlanıyorum, hukuk fakültesinde okuyup iyi bir avukat olmak istiyorum" açıklamasını yaptı.

    İSTANBULDA ŞAŞKINLIK YAŞANDI
    İstanbul'da bazı kamu kurumlarına girişte HES kodu uygulaması başladı. Kod almayı bilmeyen vatandaşlar girişte büyük şaşkınlık yaşadı.

    Çevresinden yardım aldı.

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