Ümit Can Uygun'un kuzeninin kendisini aradığını, ismini bilmediğini, "bizden bir can gitti sizden de bir can gidecek" dediğini açıklayan Aleyna Çakır'ın ağabeyi aynı zamanda 4 dakika sonra Ümit'in kendisini aradığını da sözlerine ekledi. "Ben geliyorum seni vuracağım!" diyerek Ümit Can Uygun'dan tehdit aldığını ifade etti..

GÜLAY UYGUN'UN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ İDDİA EDİYOR

"Beni Tayfun Kürkçü aradı. Ağabey dedi ben düşman kazanmak istemiyorum zaten annesi de silahı almış gitmiş" diyen Aleyna'nın ağabeyi ölümlerin kilit isminin Tayfun olduğunu da dile getirdi.