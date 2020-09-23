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    • 24.09.2020 01:14
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    'ın şüpheli ölümünden sonra abisi konuştu! "Ölüm tehditleri alıyorum"

    'ın şüpheli ölümü tüm 'nin gündemine yerleşti. Soruşturma devam ederken, 'un annesi 'un da etmesi tüm dikkatleri olayın üzerine çekti. Haber'e konuşan Aleyna Çakır'ın ağabeyi , ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

    Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü tüm Türkiye'nin gündemine yerleşti. Soruşturma devam ederken, Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un da intihar etmesi tüm dikkatleri olayın üzerine çekti.

    ATV Haber'e konuşan Aleyna Çakır'ın ağabeyi Himmet Esen, ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

    Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ağabeyi Himmet Esen, ATV Haber'e tehdit aldığını söyledi.

    Aleyna Çakır'ın ölümünden şüpheli olarak görülen Ümit Can Uygun'ın annesinin de şüpheli ölümü dosyayı Türkiye'nin gündemine taşımıştı.

    Aleyna Çakır'ın ölümü araştırılırken, ağabeyi Himmet Esen tehdit edildiğini söyledi.

    "Benim can güvenliğim yok. Sürekli tehdit alıyorum" diyen acılı ağabey Himmet Esen, ölümlerin kilit ismi olarak Tayfun'u işaret etti.

    Aleyna Çakır'ın gözüyaşlı ağabeyi Himmet Esen, ATV Haber'e konuştu.

    "SÜREKLİ TEHDİT ALIYORUM!"
    Aleyna Çakır'ın ağabeyi Himmet Esen flaş açıklamalarda bulundu...

    "Benim can güvenliğim yok. Sürekli ben tehdit alıyorum. "

    "Bu kadar suçu ben işleseydim şu anda herhalde savcı bana kesmişti 20 yıl ya da ağırlaştırılmış müebbet. Şu anda ben içeride yatıyordum."Ümit denen şahıs Gaziantep'e kaçmış. Sen neden kaçıyorsun? 1,5 ay gelmedi. Bütün sosyal medya hesaplarını kapattı.

    Ümit Can Uygun'un kuzeninin kendisini aradığını, ismini bilmediğini, "bizden bir can gitti sizden de bir can gidecek" dediğini açıklayan Aleyna Çakır'ın ağabeyi aynı zamanda 4 dakika sonra Ümit'in kendisini aradığını da sözlerine ekledi. "Ben geliyorum seni vuracağım!" diyerek Ümit Can Uygun'dan tehdit aldığını ifade etti..

    GÜLAY UYGUN'UN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ İDDİA EDİYOR
    "Beni Tayfun Kürkçü aradı. Ağabey dedi ben düşman kazanmak istemiyorum zaten annesi de silahı almış gitmiş" diyen Aleyna'nın ağabeyi ölümlerin kilit isminin Tayfun olduğunu da dile getirdi.
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