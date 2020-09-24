DR. ÇELİK: HASTA SAYISI YÜZDE 100 ARTTI

Kentteki özel bir hastanede görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Ramazan Çelik, Adıyaman'da son 2 aylık süreçte corona virüs vakalarında yüzde 100 artış görüldüğünü söyledi. Yapılan uyarılara rağmen tedbirlere uyulmamasının vaka sayılarındaki artışın en önemli etkeni olduğunu vurgulayan Çelik, kalabalık ortamlarda bulunmanın virüs yayılımını hızlandırdığını kaydetti. Adıyaman'da düğün ve taziye başta olmak üzere akraba ziyaretlerinin corona virüs yayılımının başlıca etkeni olduğunu ifade eden Çelik, "Şehirler arası seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından yapılan düğün, nikah ve yasak olmasına rağmen evlerde devam ettirilen taziye ziyaretleri vaka sayılarını artırdı. Yine bölgede sıklıkla kalabalık akraba ziyaretlerinin yapılması, bu ziyaretlerde maske kullanımının yok denecek düzeyde olması da vaka artışındaki etkenler arasında yer alıyor. Adıyaman'daki hasta sayısı 2 ay önceye göre yüzde 100 oranında arttı. Çarşı ve sokaklarda insanların maskeyi nizami kullanmaması da bir başka neden. 2 ay öncesine kadar bizim bulunduğumuz hastaneye 30 kişi geliyor ve bunlardan 1 veya 2'sinin testi pozitif çıkıyordu. Ancak, son günlerde hasta sayısı iki katına ve yapılan testlerin de neredeyse yarısı pozitif çıkmaya başladı."