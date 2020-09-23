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    • 23.09.2020 11:51
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    Son dakika: yeniden 'nda

    Son dakika haberine göre, 'deki sismik arama faaliyetlerinin ardından bakım ve ikmal için demir attığı 'ndan dün sabah ayrılan '' gemisi, bir süre sonra yeniden limana demirledi.

    Oruç Reis yeniden Antalya Limanı'nda

    10 Ağustos'ta başlattığı araştırma faaliyetleri kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik veri toplayan 'Oruç Reis' gemisi, her ay düzenli olarak yapılan bakımlar ve ikmal için mürettebatıyla birlikte 'na yanaştı. Türkiye'nin ilk sismik araştırma gemisi 'Oruç Reis', Antalya Limanı'ndaki 1 haftalık ikmal ve bakımını tamamlayarak dün limandan ayrılmıştı.



    Antalya Körfezi açıklarında bir süre bakımını yaptıkları cihazı test etmek için sefer yapan gemi, yeniden Antalya Limanı'na gelerek burada demirledi. Limanda demirleyen ''in güverte kısmında çalışmaların sürdüğü, ayrıca bir fırkateynin de Antalya Limanı'nda olduğu gözlendi.

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